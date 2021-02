Immer mehr Unternehmen wünschen SEO Beratung

Unternehmen erkennen die Bedeutung der Sichtbarkeit im Netz und wollen diese mit SEO Beratung steigern

Wo wird heute nach Produkten und Anbietern für Dienstleistungen gesucht? Was früher das gedruckte Branchenbuch war, ist heute das Internet mit seinen ordnenden Suchmaschinen. Letztendlich setzen sich Unternehmen regional und überregional durch, die bei entsprechenden Suchen ganz oben in den organischen Ergebnissen erscheinen. Dieser Trend steigert sich noch durch den wachsenden Einsatz mobiler Endgeräte wie Smartphones. Die Nutzer genießen den Komfort der mobilen Suche, die sich bei Bedarf mit dem ebenfalls mobilen Navigationssystem kombinieren lassen. Überzeugende SEO Beratung richtet sich deshalb nicht nur mit maßgeschneiderten Lösungen an den jeweiligen Bedürfnissen des Kunden aus. Sie zielt vor allem auch darauf ab, das Unternehmen regional sichtbar zu machen.

Was bedeutet regionale Sichtbarkeit in der SEO?

Fragt man Unternehmen nach dem Sinn und Zweck von SEO Maßnahmen, könnte die Antwort so lauten: Es geht um mehr Sichtbarkeit im Netz. Dabei wird ein wichtiger Aspekt oft unterschätzt. Anbieter von Produkten und Dienstleistungen profitieren überdurchschnittlich davon, wenn sie regional sichtbar sind. Dann erscheinen sie bei regionalen Suchen von Nutzern nach Produkten und Dienstleistungen an den ersten Stellen in den Suchergebnissen. Welche Vorteile hat die regionale Sichtbarkeit? Sie bringt Unternehmen überdurchschnittlich viele neue Kunden. Wenn ein Nutzer regional nach einem bestimmten Produkt oder eine Dienstleistung sucht, lässt er viel häufiger als bei allgemeinen Recherchen seiner Suche eine Aktivität folgen. Er ruft vielleicht beim Dienstleister ein und vereinbart sofort ein Termin. Er macht sich in seinem Fahrzeug geführt vom Navigationssystem auf den Weg, um ein bestimmtes Produkt einzukaufen. Gerade durch den vermehrten Einsatz von Smartphones und anderen mobilen Endgeräten ist diese Entwicklung nicht aufzuhalten. Neue Kunden gewinnt das Unternehmen, das regional sichtbar ist.

Gute SEO Beratung – was zeichnet diese aus?

Beim Stichwort Suchmaschinenoptimierung haben viele Unternehmer immer noch eine Reihe von Keywords und ein paar technische Tricks vor Augen. Moderne SEO ist jedoch viel mehr. Vor allem ist SEO heute nachvollziehbar geworden. Beratung hat hier die individuellen Voraussetzungen jeden einzelnen Unternehmens vor Augen. Daraus entwickelt professionelle Beratung ein Bündel von zielgerichteten Maßnahmen. Mit der Aneinanderreihung von Keywords ist es dabei nicht getan. Die Werkzeuge der heutigen Suchmaschinen erwarten anspruchsvollen und für die Zielgruppe passgenauen Content. Sie sind in der Lage, gute Inhalte von schlechten zu unterscheiden. Eine Basis überzeugenden Inhalts bilden aussagekräftige Texte. Manche Consultants setzen zur Gestaltung solcher Texte Experten mit journalistischen Hintergrund ein, um textlich jederzeit zu überzeugen. Diese Texte, flankiert von weiteren Content Elementen und technischer Suchmaschinenoptimierung, machen moderne SEO vor allem aus.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

