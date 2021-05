Immer wieder freitags: viele praktische Tutorials im YouTube-Kanal von AquaSoft

Nutzer von AquaSoft DiaShow und Stages 12 sowie YouDesign Photo Book und Calendar finden in den Videos Tipps und Anregungen



Potsdam, im Mai 2021 – AquaSoft steht seit mehr als 20 Jahren für hochwertige Software zur Bearbeitung und Komposition digitaler Fotos. Dabei haben die Experten aus Potsdam immer wieder neue Ideen, wie die Nutzer der Programme ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Praktische Hilfe und nützliche Anregungen dazu finden sie im YouTube-Kanal von AquaSoft: Hier gibt es zahlreiche ausführliche Anleitungen in Wort und (Bewegt-) Bild. Und jede Woche kommen neue Videos dazu.

Video-Anleitung: 3D-Würfel animiert aufklappen

Ein brandaktuelles Thema ist 3D. Mit der neuesten Version 12 haben AquaSoft Diashow und Stages die dritte Dimension erobert. Allerdings erfordert das Eintauchen in den 3D-Raum etwas an Vorstellungskraft. Im Video „3D-Würfel aufklappen“ wird Schritt für Schritt erklärt, wie man das 3D-Würfel-Objekt verwendet und wie die Würfelseiten einzeln bewegt werden können, so dass der Würfel „aufklappt“ und sich in seine Einzelteile auflöst.

LUTs und Color Grading – Farben ändern für Videos

Ein weiteres viel gefragtes Thema ist die Farbbearbeitung. Oftmals fallen in Filmen oder Serien bestimmte Farbstimmungen auf. Lichtsituationen wirken dramatischer und Farben „getönt“. Im Video „Farben in Videos ändern mit LUT“ werden die Begriffe LUT und Color Grading erläutert und es wird anschaulich erklärt, wie Videos ihren Farb-Look verändern können und welche Rolle der neue LUT-Effekt aus AquaSoft Stages und DiaShow 12 dabei spielt.

Frische Ideen für Fotobücher und Kalender

Auch für die Arbeit mit den Programmen der AquaSoft YouDesign-Reihe bietet der YouTube-Kanal jede Menge praktische Tipps: Wie gestaltet man ein Fotobuch mit ganzseitigen Fotos in YouDesign Photo Book? Wie erstellt man in YouDesign Calendar einen Jahreskalender mit Geburtstagen, den man selbst drucken kann? In den Videos gibt es nicht nur Schritt-für-Schritt-Anleitungen, sondern auch jede Menge Anregungen und frische Gestaltungsideen für Kalenderseiten oder Fotobuch-Cover.

Immer freitags wird auf dem AquaSoft YouTube-Kanal ein neues Video hochgeladen. Und der Kanal ist keine Einbahnstraße: Die Experten von AquaSoft sind immer offen für neue Video-Wünsche und Fragen.

