TriFinance sucht neue Consultants über Spotify

Im Wettbewerb um Fachkräfte beschreiten Unternehmen immer neue Wege, um bei

den Mitarbeitern von morgen Gehör zu finden. Und das wortwörtlich: Die Düsseldorfer

Unternehmensberatung TriFinance begibt sich auf ungewohntes Terrain und macht

mit einer Spotify-Kampagne auf ihre Recruiting-Offensive aufmerksam.

TriFinance ist auf der Suche nach Verstärkung und launcht erstmals eine Audio-Kampagne

über die Streaming-Plattform Spotify, um für sein wachsendes Geschäft neue Mitarbeiter zu

gewinnen. Dazu wird dort ab sofort für mehrere Wochen ein 30-sekündiger Spot als

Unterbrecherwerbung ausgespielt. Gesucht werden Experten aus den Bereichen Controlling

und Accounting, deren Interesse für die konzeptionelle und operative Beratungsarbeit im

Finanzwesen geweckt werden soll.

Targeting bei Spotify: Can you always get what you want?

Da nicht jeder Hörer von Capital Bra auch etwas mit der Kapitalflussrechnung anzufangen

weiß, nutzt TriFinance dabei ausgeklügelte Targetingoptionen von Spotify. Neben Alter und

Ort können auch Interessen und Nutzungskontexte berücksichtigt werden, die sich aus

Suchanfragen und Hörgewohnheiten ableiten lassen. Die auditive Werbeplatzierung im

Nebenbeimedium Musikstreaming verspricht hohe Aufmerksamkeit und führt zur

unerwarteten Personalakquise beim Joggen, Abendessen oder der Autofahrt – sie erreicht

die Zielgruppe mitten im Leben.

Ein Unternehmen mit Good Vibrations

Eine Zielgruppe, die neben großer Karrierechancen auch mit der Unternehmenskultur

gewonnen werden soll: “Wir sind eine Unternehmensberatung, die sich in vielerlei Hinsicht

vom Konventionellen abhebt.”, erklärt Geschäftsführer Erik Heinrich die Entscheidung.

“Deshalb ist auch der Werbekanal unkonventionell – zumindest für unsere Branche. Wir

unterscheiden uns von anderen am Markt und wollen das auch in der Kandidatenansprache

zum Ausdruck bringen.” Inhaltlich stellt der eigens produzierte Spot attraktive

Entwicklungschancen in den Fokus.

Zunächst werden Free-User in der Region Rhein-Ruhr die Stellenausschreibung zu hören

bekommen. Wer hellhörig geworden ist, kann innerhalb der App einem Link zur

Landing-Page www.trifinance.de/music folgen, von der aus direkt mit dem

Bewerbungsprozess gestartet werden kann. Währenddessen wird die Playlist schon wieder

weiterlaufen. Der nächste Song? You can get it if you really want.

TriFinance ist ein auf die Finanzfunktion von Unternehmen spezialisiertes, internationales Beratungsunternehmen in den Bereichen Consulting, Interim Management und Personalberatung. Mit rund 800 Mitarbeitern in der Unternehmensgruppe und 100 Mitarbeitern deutschlandweit unterstützt TriFinance branchenübergreifend namhafte Mandanten u.a. aus Industrie, Handel und Dienstleistung und berät sie in allen Fragen und bei allen Herausforderungen ihrer Finanzfunktion.

Kontakt

TriFinance GmbH

Henrike Düerkop

Klaus-Bungert-Str. 5a

40468 Düsseldorf

021117142561

communication@trifinance.de

http://www.trifinance.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.