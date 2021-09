Immo Haschke ist neuer Verkaufsleiter bei Serverhero GmbH

“Alter Hase” sorgt für frischen Wind bei Serverhero

Köln, 01. September 2021:

Der Hardware-Reseller Serverhero GmbH verstärkt sein Management-Team mit einem ausgemachten Experten für die Branche: Immo Haschke übernimmt die Verantwortung für die 16 Vertriebsmitarbeiter von Serverhero. Bei Serverhero widmet er sich dem strategischen Ausbau und der Prozessoptimierung. Dabei legt er seinen Schwerpunkt auf Expansion, Erschließung neuer Geschäftsfelder und breitgefächerte Unternehmensentwicklung. Ein Ziel ist, neue Arten von Kooperationen mit Hochschulen und Partnern für die branchenübergreifende Bereitstellung von Knowhow aufzubauen – auch im Bereich Wissenschaft und Forschung. Dabei profitiert der aus Lauf an der Pegnitz stammende 53-jährige Diplom-Immobilienwirt von seiner umfangreichen Expertise und Erfahrung aus über 30 Jahren Vertriebserfahrung. Zuvor war Immo Haschke als Teamleiter Specialised Sales bei TechData und als Verkaufsleiter bei Optitz Umwelttechnik GmbH tätig.

Immo Haschke steht für Out-of-the-Box-Mentalität: “Mir gefiel schon immer die Aussage “Alle haben gesagt, es geht nicht. Bis einer kam, der nicht wusste, dass es nicht geht”. Dies entspricht meiner Philosophie: Wir setzen gezielt auf die Live-Umsetzung kundenindividueller Wünsche und Änderungen während des Projektverlaufs statt auf starre Prozesse mit vorgegebenen Lösungen “von der Stange”, die die reale kundenspezifische Situation nicht oder erst im Nachhinein berücksichtigen.”

Bisher hatte sich der Geschäftsführer von Serverhero, Jakob Tandek, um die Vertriebsabteilung gekümmert: “Wir sind in den letzten Jahren sehr schnell gewachsen und haben viele neue Mitarbeiter eingestellt. Daher lag es auf der Hand, dass ich den Vertrieb in zuverlässige Hände übergebe, um mich wieder auf meine Arbeit als Geschäftsführer zu fokussieren.

Mit Immo Haschke haben wir einen erfahrenen und kompetenten Kenner der Branche mit einem guten Draht zu unseren Partnern und Kunden gefunden.”

Über Serverhero GmbH

Serverhero wurde 2017 von Jakob Tandek und Jurij Pecherski gegründet und ist seitdem rasch gewachsen. Seit Juli 2021 ist Jakob Tandek der alleinige Geschäftsführer, da sich Jurij Pecherski neuen Projekten widmet. Aktuell sind bei dem Hardware-Reseller über 40 Mitarbeiter in Köln und München beschäftigt. Zertifizierte IT-Experten beraten und begleiten Unternehmen jeder Größe und Branche sowie für Behörden, Hochschulen und Forschungseinrichtungen bei dedizierten IT-Infrastrukturprojekten. Serverhero hat sich in der Branche mit seiner schnellen Bereitstellung von Server-, Storage-, Netzwerk und Software-Produkten im Enterprise-Bereich einen Namen gemacht. Dabei betreut das Unternehmen einen internationalen Kundenstamm und erzielt aktuell einen jährlichen Umsatz von ca. 20 Millionen Euro.

