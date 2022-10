Immobilien-FUXX GmbH – André Jörns – Es ist noch lange nicht Schluss

„Wir machen das schon!“ Die Devise von Immobilien FUXX ist Programm. Seit mehr als 30 Jahren.

Mit Erfahrung, Professionalität und einer ordentlichen Portion Leidenschaft ist Immobilienexperte Andre Jörns auf dem Markt unterwegs. Und bleibt es auch. Mit seinen drei Maklerbüros auf der Insel Fehmarn, in Heiligenhafen und in Marne hat sich der 62-Jährige breit aufgestellt. Gemeinsam mit seinem zehnköpfigen Team genießt der Geschäftsführer das Vertrauen seiner Kunden als Regionalmakler für das nördliche Ostholstein und den Bezirk Süderdithmarschen.

Sein zweites Standbein, die FUXX-Hausverwaltung auf der Insel Fehmarn sowie in Heiligenhafen, hat der Immobilien-Profi kürzlich in jüngere Hände übergeben. „Ich freue mich, mit Herrn Robert Rothböck als neuen Gesellschafter und Geschäftsführer einen qualifizierten Nachfolger gefunden zu haben“, sagt Andre Jörns. Dieser ist von Haus aus Betriebswirt und hat darüber hinaus Immobilienmanagement studiert. „Wie heißt es so schön: wenn“s am schönsten ist, soll man aufhören“, so Andre Jörns. Sein Ziel der Unternehmensentwicklung hat er erreicht, indem die FUXX-Hausverwaltung mit zu den größten Hausverwaltungen in Ostholstein zählt. Aktuell betreut das von Jörns gegründete Unternehmen mehr als 1500 Wohneinheiten. Dabei handelt es sich überwiegend um Wohnungseigentümergemeinschaften, außerdem werden Mietwohnungen verwaltet. Viele Objekte werden seit über 30 Jahren von den Experten mit Fachkompetenz zur Zufriedenheit der Eigentümer betreut. In die Hände seines Nachfolgers übergibt Jörns nicht nur ein „gut bestelltes Feld“, sondern auch das bewährte Mitarbeiterteam. Diese stehen den Wohnungseigentümern auch künftig mit Rat und Tat verlässlich zur Verfügung.

„Panta rhei – alles fließt!“ Andre Jörns hält sich derweil an den überlieferten Gedanken des griechischen Philosophen Heraklit. „Die Welt steht nicht still – alles ist im Werden“, meint er. Und hat auch nach mehr als drei Jahrzehnten im Geschäft die Freude am Beruf des Immobilienmaklers und auch das „Menscheln“ nicht verlernt. Auf der Basis von Sorgfalt, Innovation und reichlich Verantwortungsbewusstsein legt er sich gemeinsam mit seinem Team an den drei Maklerbüro-Standorten für alle Kunden ins Zeug. Als Mitglied im Gutachterausschuss des Kreises Ostholstein sowie als Sachverständiger für bebaute und nicht bebaute Grundstücke verfügt Jörns über eine sehr gute Vernetzung. Seine jahrzehntelange Erfahrung auf dem Immobilienmarkt kombiniert mit einer hohen Markt- und Ortskenntnis ist Basis für die tatkräftige und vertrauensvolle Suche nach einem seriösen und passenden Käufer im Auftrag von Immobilieneigentümern.

Ob Verkauf, Kauf oder Festvermietung – Andre Jörns und sein Immobilienteam stehen Ihnen weiterhin rund um den Immobilienmarkt auf der Insel Fehmarn, in Heiligenhafen und in Marne jederzeit zur Verfügung. Sie erreichen uns unter Tel. 04371/502390.

(Weitere Informationen: www.immobilien-fuxx.de)

Immobilienbüro

Kontakt

Immobilien-Fuxx GmbH

André Jörns

Landkirchener Weg 1

23769 Fehmarn / OT Burg

04371 / 502 39-0

service@immobilien-fuxx.de

http://www.immobilien-fuxx.de

