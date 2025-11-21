Immobilienmakler geht neue Wege

Maklerservice ohne Maklerprovision

Die Küstenagentur GmbH & Co. KG, ein Immobilienunternehmen aus Cuxhaven, geht innovative Wege: Um der wachsenden Zahl von Immobilieneigentümerinnen und -eigentümern entgegenzukommen, die ihre Verkaufsobjekte selbst vermarkten möchten, bietet die Agentur ab sofort einen umfassenden Maklerservice ohne Maklerprovision an.

Das neue Angebot richtet sich an alle, die ihre Immobilie eigenständig verkaufen möchten, dabei jedoch nicht auf professionelle Unterstützung verzichten wollen. Die Küstenagentur stellt hierfür ein breites Spektrum an Dienstleistungen bereit – darunter moderne Drohnenfotografie, 360-Grad-Rundgänge, professionelle Aufmaße und Wohnflächenberechnungen, zielgerichtetes Social-Media-Marketing und weitere Leistungen, die normalerweise – wenn überhaupt – nur im klassischen Maklerauftrag enthalten sind.

Die Durchführung von Besichtigungen, die Preisverhandlung sowie die abschließende Kaufabwicklung beim Notariat verbleiben in diesem Modell bewusst bei den Verkäuferinnen und Verkäufern. Anstelle einer prozentualen Provision werden die Leistungen der Küstenagentur in klar strukturierten Festpreispaketen angeboten.

„Das Sparpotenzial für Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer ist enorm“, erklärt Karsten Kasparek, Geschäftsführer der Küstenagentur. „Wir bieten unsere Leistungen in drei unterschiedlichen Paketen an – abgestimmt auf die Größe der Immobilie.“ Je nach Objektwert könnten so Einsparungen von mehreren Zehntausend Euro erzielt werden, so Kasparek weiter.

Gleichzeitig weist die Küstenagentur darauf hin, dass das neue Modell nicht für jede Verkaufssituation gleichermaßen geeignet ist. Ältere Personen könnten sich etwa bei Preisverhandlungen überfordert fühlen, Eigentümergemeinschaften fehlt mitunter die Zeit für die aktive Verkaufsbegleitung und bei Trennungen oder Scheidungen kann die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Parteien erschwert sein. Auch für weit entfernt wohnende Immobilienbesitzende – etwa im Fall von Ferienimmobilien – bleibt ein klassischer Maklerauftrag oft die sinnvollere Lösung.

„Selbstverständlich stehen wir weiterhin als klassische Maklerinnen und Makler zur Verfügung“, betont Kasparek. „Unser neues Festpreisangebot ist eine Ergänzung: eine Möglichkeit, Geld zu sparen – ohne Kompromisse bei der Qualität.“

Die Küstenagentur ist ein inhabergeführtes Maklerunternehmen aus Cuxhaven. Innovative Marketingstrategien und -angebote kennzeichnen die Firma, die hauptsächlich an der deutschen Nordseeküste tätig ist.

Firmenkontakt

Die Küstenagentur GmbH & Co. KG

Karsten Kasparek

Altenbrucher Bahnhofstr. 3

27478 Cuxhaven

047229108487



https://www.kuesten.immo

