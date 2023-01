Günster Immobilien ist der zuverlässige Ansprechpartner für alle Akteure auf dem Immobilienmarkt. Wir stehen Mietern und Vermietern, Käufern und Verkäufern mit Rat und Tat zur Seite. Die Immobilienmakler in und um Unna brennen für ihren Beruf. „Ob Bestandsimmobilien, Neubauobjekte oder gewerbliche Immobilien – wir beraten kompetent, zuverlässig und ehrlich. Zu unserem Dienstleistungsangebot zählen der Kauf, der Verkauf, die Vermietung und die Wertermittlung von Immobilien. Dabei begleiten wir Sie selbstverständlich durch den gesamten Prozess bis zur Schlüsselübergabe und darüber hinaus. Wir führen Menschen und Immobilien im Raum Unna und Dortmund zusammen!“

Der Immobilienmarkt in Unna entwickelt sich dynamisch. Als Schnittstelle zwischen dem Ruhrgebiet und Westfalen verfügt die 60.000-Einwohner-Stadt über eine optimale Anbindung an die Verkehrsinfrastruktur. Der Anschluss an das Autobahnkreuz zwischen der A44 und der A1 gewährleistet den Pendlern kurze Wege zur Arbeit. Auch der Dortmunder Flughafen ist schnell erreichbar. All dies steigert die Attraktivität der Stadt Unna als Wohnort. Logistikunternehmen, Industrie und Handel sowie viele mittelständische Betriebe tragen zur lokalen Wertschöpfung und zum Bedarf an Arbeitskräften bei. Daher werden auch in der Zukunft zahlreiche Arbeitnehmer sich für den Immobilienmarkt in Unna interessieren. Die westlichen Stadtteile der Kreisstadt sind eher urban und die östlichen Viertel eher ländlich geprägt. „Ob Sie eine ruhige Wohngegend bevorzugen oder eine lebendige Umgebung – Günster Immobilien findet mit Sicherheit das für Sie passende Objekt in Unna!“

Full Service ist bei Günster Immobilien garantiert. „Da wir über eine hohe Zahl an Kundengesuchen verfügen, können wir passende Interessenten schnell identifizieren und kontaktieren. Wir bieten Ihnen die kostenfreie Einwertung von Immobilien, erstellen aussagekräftige Exposes mit hochwertigem Bildmaterial und präsentieren Ihre Immobilie im digitalen Raum mit einer hohen Reichweite. Da wir über viele Jahre ein Netzwerk aufgebaut haben, können wir Ihnen auf Wunsch weitere Projektpartner empfehlen, zum Beispiel Handwerksbetriebe und Logistikunternehmen.“

Im Jahr 2017 gründete Petra Günster-Rosenbaum das Immobilienbüro am Standort Unna. Mittlerweile besteht das Team aus 5 engagierten Mitarbeiterinnen. Die Frauenpower wurde zum Markenzeichen des Unternehmens. Den Einzugsbereich haben die Maklerinnen sukzessiv erweitert und sind daher auch mit dem Immobilienmarkt rund um Dortmund und Hamm bestens vertraut.

Als Dienstleister legen die Immobilienmakler in Unna Wert darauf, ihre Kundinnen und Kunden umfassend zu beraten. Mit ihrem Erfahrungswissen erkennt das dynamische Team von Günster Immobilien mögliche Fallstricke und unterstützt die Klientinnen und Klienten dabei, ihre Entscheidungen auf der Grundlage aller relevanten Informationen zu treffen. „Der ehrliche, faire Umgang mit Menschen ist die Grundlage für unsere Dienstleistungen als Immobilienmakler in Unna. Wenn unsere Kundschaft erfolgreich ist, dann sind wir zufrieden.“

Werden Sie auf dem Immobilienmarkt in Unna initiativ! Überzeugen Sie sich selbst von den optimalen Standortbedingungen und den attraktiven Wohngegenden in der Kreisstadt!

Günster Immobilien ist kompetent, fair, agil, bodenständig und geradeaus. Wir verhelfen Ihnen zu Ihrem perfekten Deal auf dem Immobilienmarkt in und um Unna. Nehmen Sie gerne telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit uns auf! Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen“

Kontakt

Günster Immobilien

Petra Günster-Rosenbaum

Massener Hellweg 32 a

59427 Unna

02303-6729580

02303-6729578

pguenster@günster-immobilien.info

https://günster-immobilien.info/

Bildquelle: Adobe Stock|#265469422 von Dragana Gordic