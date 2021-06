Impuls Coach Andy Gsinn war Teil des 2. Speaker Slam in Stuttgart von Speakers Excellence u. Hermann

Andy Gsinn aus Tutzing vom Starnberger See begeistert Jury und Publikum

Wertvolle Impulse beim 2. Speaker Slam in Stuttgart: Andy Gsinn inspiriert Jury und Zuschauer

Emotional Coach Andy Gsinn war Teil des 2. Speaker Slam in Stuttgart. Neben 39 anderen Speaker stand er auf der von Speakers Excellence und Hermann Scherer gebotenen Bühne.

24.06.2021 – Starnberger See/Stuttgart: Was für ein Tag: Am vergangenen Donnerstag fand dieses Jahr endlich der 2. Speaker Slam von Speakers Excellence in Zusammenarbeit mit Hermann Scherer in Stuttgart statt. Nach einem Jahr voller aufregenden Aufs und Abs durfte der Speaker Slam nun tatsächlich vor Ort im K: Kultur- und Kongresszentrum in Kornwestheim/Stuttgart stattfinden. Natürlich unter Beachtung wichtiger Hygieneregeln, an die sich alle Speaker, die Jury und das Team von Speakers Excellence vor Ort gehalten haben!

40 Redner aus den verschiedensten Themenbereichen stellten sich der Herausforderung und präsentierten vor insgesamt 500 Zuschauern, die den Tag über verteilt online dazu geschaltet waren, ihr rednerisches Talent, ihre Performance und ihr Fachwissen. Nach einem Jahr ohne Bühne war dies das wohl emotionalste, bewegendste und wertvollste Erlebnis für die meisten Redner! Mit dabei Andy Gsinn vom Starnberger See. Nur sieben Minuten Zeit hatte er, sein Thema zu präsentieren und die Teilnehmer zu begeistern.

Als Impuls Coach unterstützt Andy Gsinn Menschen dabei, die eigene innere Stimme wieder zu entdecken und so herauszufinden, was sie im Leben wirklich wollen. “Was sagt das Herz, nicht der Verstand”, bringt er seine Intention auf den Kopf.

Beim Speaker Slam in Stuttgart hat Gsinn die Zuhörer auf eine ganz besondere Reise mitgenommen: Die Geschichte einer schwierigen Zeit in seinem Leben. Denn Gsinn hat einen Suizidversuch hinter sich und wurde nur durch Zufall oder – wie er selbst sagt – einen Schutzengel gerettet. Nach einigen Therapien ist es nun sein Anliegen, anderen durch seine Geschichte zu helfen. “Nicht über Suizid zu reden, kann tödlich enden”, so seine provokante These. Wenn dagegen Menschen aufstehen, sich wieder auf menschlicher Ebene begegnen und aufmerksam den Belangen der anderen gegenüber durch die Welt geben, kann jeder ein Schutzengel sein. Gsinn fasst es wie folgt zusammen: “Ich möchte eine Schutzengel-Revolution starten, denn letztlich kann jeder ein Schutzengel für einen anderen sein.”

Dieses Ansinnen hat auch die Zuschauer begeistert und so ist nicht verwunderlich, dass es am Ende des Tages für ihn und die anderen Teilnehmer Standing Ovation gab.

“Beinahe hätte ich mir selbst für immer die Bühne des Lebens genommen und nun stand ich in Stuttgart und habe über meine Erlebnisse gesprochen”, so Gsinn. “Das war sehr emotional und das durchgehend positive Feedback hat mich darin bestärkt, meine Mission weiter zu verfolgen. Denn meine Geschichte voller Höhen und Tiefen ist nicht nur meine Story, sondern die unausgesprochene Wahrheit von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Wir müssen uns nur zusammentun, um die Tiefen leichter zu überstehen.”

Zeichen (mit Leerzeichen): 2.991

Bild: Andy Gsinn begeistert das Publikum mit seiner Mission auf der Speaker Slam-Bühne in Stuttgart

Kontakt:

Andy Gsinn

Hallberger Allee 9 | 82327 Tutzing

www.andygsinn.com | 0177/1861266

Impulse fürs Leben

Impuls Coach

Speaker

Kontakt

Andy Gsinn

Andy Gsinn

Hallberger Allee 9

82327 Tutzing

01771861266

info@andygsinn.com

http://andygsinn.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.