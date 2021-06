Panasonic 4K-4MOS-Kamera für den medizinischen OEM-Markt

Die patentierte 4K-4MOS-Kameralösung von Panasonic Industrial Medical Vision (IMV) ist nach ersten Erfolgen mit Original Equipment Manufacturers (OEM) jetzt für die Massenproduktion im Projektgeschäft verfügbar.

Die 4K-4MOS-Kamera liefert Bilder in 4K-Qualität durch eine starke Sensorleistung, die viermal höher ist als Full HD. Dadurch sind detailliertere, hochauflösende Bilder bei medizinischen Eingriffen und Operationen möglich. OEM-Hersteller können die Kamera in ihre Produktlösungen integrieren, um medizinischen Fachkräften Mikroskopie- oder Endoskopie-Geräte mit einer ganz neuen Visualisierungsqualität zur Verfügung zu stellen.

Die 4K-4MOS-Kameralösung lässt sich bei chirurgischen Eingriffen in verschiedenen medizinischen Bereichen wie dem lymphatischen System, der Überwachung der Blutzirkulation und zur Erkennung von Krebszellen einsetzen. Durch die Nutzung von ICG/Fluoreszenzflüssigkeit im Körper des Patienten kann die Kamera bei chirurgischen Eingriffen genutzt werden, um Bilder auf einem 4K-Monitor zu visualisieren, beispielsweise von Bereichen, die von einem Tumor betroffen sind. Die 4K-4MOS-Kamera unterstützt den Arzt mit überlagerten Echtzeitbildern bei 60 fps in Farbe (RGB) und Infrarot (IR) in ultrahochauflösender 4K-Qualität und ohne Bildratenverlust. Darüber hinaus ist eine Bild-in-Bild-Anzeige (PiP) möglich.

“Die schnelle Akzeptanz der Lösung durch unsere OEMs unterstreicht den Mehrwert, den die 4K-4MOS-Kamera für medizinisches Fachpersonal hat, das hochanspruchsvolle Operationen durchführt”, erklärt Mon-Han Lin, Leiter von Panasonic IMV in Europa. “Die 4K-4MOS-Lösung eignet sich besonders für heikle Eingriffe, bei denen die Visualisierung von Details entscheidend ist, die mit dem bloßen Auge manchmal nicht zu sehen sind. Nach ersten projektbasierten Erfolgen sind wir nun zur Massenproduktion übergegangen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.”

Weitere Informationen zur Panasonic 4K-4MOS-Kamera finden Sie unter: https://business.panasonic.de/professional-kamera/panasonic-4k-4mos-technologie

Panasonic bietet Technologien an, die zuverlässig und unsichtbar zusammenarbeiten. Damit können sich Unternehmen vollständig auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren und erfolgreich agieren. Wir sind überzeugt, dass Technologie einfach und zuverlässig funktionieren sollte. Unternehmen sind immer dann am erfolgreichsten, wenn sie sich ganz auf ihre Kunden konzentrieren und sicher sein können, dass ihre Technologie im Hintergrund perfekt zusammenarbeitet. Daher entwickeln wir Produkte und Lösungen, die sich so nahtlos in das Geschäft unserer Kunden integrieren, dass sie nahezu unsichtbar erscheinen – Technologie im Hintergrund, die den Erfolg von Unternehmen antreibt.

Firmenkontakt

Panasonic Marketing Europe GmbH

Wanda Nijholt

Hagenauer Strasse 43

65203 Wiesbaden

040 8549 2548

wanda.nijholt@eu.panasonic.com

http://www.panasonic.com/global

Pressekontakt

Fink&Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Strasse 164

65205 Wiesbaden

0611 74131 934

panasonic@finkfuchs.de

http://www.finkfuchs.de