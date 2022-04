In Augsburg komfortabel und stressfrei umziehen

Wer in Augsburg und Umgebung einen Umzug plant, sollte den umfangreichen Service von Umzugsmaestro in Anspruch nehmen.

Alle Leistungen für Privatumzüge!

Für Ihren Privatumzug von oder nach Augsburg bietet Umzugsmaestro praktische Komplettlösungen. Sie beinhalten alle anfallenden Arbeiten, wie Packservice, Küchenmontage, Möbelmontage und Transport. Das Umzugsgut wird von uns professionell abgesichert. Für schwere und sperrige Objekte können wir einen Umzugslift einsetzen. So bieten wir auch Lösungen für den Klaviertransport oder den Neumöbeltransport. Der Umzug kann auch mit einer Entrümpelung verbunden werden. Nicht mehr benötigte Möbel und Einrichtungsgegenstände werden von uns eingelagert oder zerlegt und fachgerecht entsorgt. Für Privatumzüge stellen wir Verpackungsmaterial, Kartons, Matratzenhüllen, Seidenpapier, Umzugsdecken, Klebebänder, Luftpolsterfolien und anderes Zubehör. Wir garantieren bei jedem Umzug eine professionelle und kundenfreundliche Pre-Movement-Logistik. Durch die Einrichtung von temporären Halteverbotszonen sorgen wir für kurze und freie Transportwege. Mit einer Endreinigung versetzen wir nach dem Umzug die alte Wohnung in einen besenreinen Zustand. Nutzen Sie außerdem unseren Handwerkerservice für kleinere Reparatur- und Malerarbeiten.

Firmenumzüge in Augsburg und Umgebung.

Umzugsmaestro bietet in Augsburg und Umgebung nicht nur einen Service für Privatumzüge, sondern auch Komplettlösungen für Firmenumzüge. Wir sorgen für eine effiziente und schnelle Verlagerung von Lagerräumen, Geschäftsräumen, Werkstätten und Büros. Alle Montagen und Transporte planen wir gründlich und führen sie sorgfältig und umsichtig durch. Dafür stellen wir geeignete technische Hilfsmittel und Umzugsfahrzeuge. Für nicht mehr benötigte Möbel und Einrichtungsgegenstände bieten wir Entsorgung oder Einlagerung an. Auch komplexe Montagen werden schnell und fachgerecht erledigt. Auf dies Weise ist eine termingerechte Geschäftsverlagerung garantiert.

Küchen- und Möbelmontagen in Augsburg.

Wenn Möbelstücke, Einrichtungsgegenstände und Küchen für den Transport zerlegt werden müssen, bauen wir sie im Zielort wieder fachgerecht zusammen. Selbst komplexe Küchenmontagen sind kein Problem. Wenn eine Zerlegung nicht in Frage kommt, können wir für sperrige und schwere Gegenstände einen Umzugslift nutzen.

Umzugsfirma aus Bayern

Kontakt

Umzugsmaestro München

Dmitry Nosov

Wemdingerstr. 22

81671 München

08920174033

info@umzugsmaestro.de

https://umzugsmaestro.de

https://www.youtube.com/watch?v=BhZdW9_tom0

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.