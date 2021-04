In Karlsruhe bringt SEO Agentur Unternehmen auf Trab

In 2020 gilt es mehr denn je, die Fahne der Digitalisierung hoch zu halten

KARLSRUHE. Der Pandemie ist wenig Gutes abzugewinnen. Es ist absurd, von Gewinnern zu sprechen. Immerhin kann festgestellt werden, dass Entwicklungen, die ohnehin schon vorangeschritten sind, an Fahrt gewonnen haben. Die Digitalisierung wird in diesem Zusammenhang gerne genannt. Wie ein Katalysator wirkte die Krise in 2020 auf die digitale Transformation. Die Digitalstadt Karlsruhe konnte im Rahmen eines InnovationFestival auf beispielhafte Digitalprojekte verweisen. In der Region Karlsruhe sind rund 4.400 IT Unternehmen ansässig. Kein Wunder, dass Karlsruhe als Technologiehochburg bezeichnet wird. Andere Bereiche, die ebenfalls eng verbunden sind mit der Digitalisierung, haben im Krisenjahr 2020 ebenfalls an Fahrt aufgenommen. Das Sterben der Innenstädte beispielsweise. Auch in Karlsruhe ist diese Entwicklung festzustellen. Hier kommen professionelle SEO Agenturen immer mehr ins Spiel.

Einzelhandel in Karlsruhe setzt auf Online-Shop und Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Local SEO beschreibt eine Online Marketing Disziplin, mit der Sichtbarkeit in den organischen Ergebnissen der Suchmaschinen in einem gewünschten Einzugsbereich realisiert wird. Händler, die schon im ersten Lockdown 2020 über einen Webshop verfügten, konnten ihre Kundschaft weiter bedienen. Gleichzeitig stellten sie jedoch fest, dass sie mit ihrem Online-Shop noch sehr in der analogen Welt und weit hinter ihren Möglichkeiten bleiben. Die Erkenntnis: Ein Webshop ist eine Seite der Medaille. Die online Sichtbarkeit eines Webshops im gewünschten Einzugsbereich die andere Seite der Medaille. Ein Beispiel: Ein Einzelhändler betreibt ein Ladengeschäft in der Fußgängerzone von Karlsruhe. Auf rund 15qm Verkaufsfläche bietet der Händler edle Speiseöle und Essige an.

Beispiel Einzelhandel Karlsruhe – Chancel mit Online-Shop mit SEO Agentur nutzen

Die Webseite des Händlers verfügt bereits über einen Online-Shop. Mit Mailings an die Kunden, einem Aushang in der Tür des Ladengeschäfts und mit einer Anzeige in der örtlichen Zeitung konnte der Händler auf seinen Shop verweisen. Ein Lieferdienst brachte die Produkte zum Kunden. Sichtbarkeit in den organischen Suchergebnissen von Google, Bing & Co. hatte die Webseite nicht. Also beauftragte der Händler eine SEO Agentur die für seine Produkte ein gutes Ranking deutschlandweit realisierte. Erhebliche finanzielle Unterstützung erhielt der Händler von Förderprojekten, mit denen die Digitalisierung kleiner und mittlerer Unternehmen unterstützt werden.

