in-tech nimmt innovative Ladesäulen-Infrastruktur am Business Campus München : Garching in Betrieb

Engineering-Spezialist gibt Einblick in das Projekt und stellt viertelMobilität-Strategie vor

Garching (18.06.2020) – Nachhaltige und moderne Mobilitätslösungen für Unternehmen, Objektbetreiber oder Kommunen – das ist das Versprechen, mit dem in-tech den Geschäftsbereich viertelMobilität in den Markt bringt. Unter diesem Namen hat in-tech nun eine Ladelösung am Business Campus München : Garching erfolgreich in Betrieb genommen. Installiert wurden zehn Ladesäulen in einem Parkhaus, die von den dort ansässigen Unternehmen und Besuchern ab sofort für ihre E-Autos genutzt werden können.

„Wir möchten für die Stadt der Zukunft neue Lösungen in den Bereichen multimodale Mobilität, Carsharing, Flottenmanagement und Elektromobilität bieten. Mit unserer viertelMobilitäts-Strategie ermöglichen wir, dass auch kleinere Kommunen, Quartiere und Unternehmen individuelle Mobilitätslösungen einsetzen können – das kann der Betrieb von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge sein, Sharing-Angebote oder individuelle Flottenlösungen mit PKW, Scooter oder E-Bikes“, so Albert Habermann, Leiter des Projekts viertelMobilität bei in-tech.

Business Campus setzt auf Nachhaltigkeit

Mit diesem Versprechen überzeugte in-tech auch die Betreiber des Business Campus München : Garching. Seit dem Baubeginn im Jahr 2005 ist der Business Campus kontinuierlich auf der Erfolgsspur. In einer lebendigen Community namhafter Unternehmen arbeiten bereits einige tausend Beschäftigte in einer attraktiven, parkähnlichen Umgebung. Um die E-Mobilität am Business Campus weiter zu fördern, suchten die Betreiber eine umfassende Ladelösung für den Standort.

„Für uns war schnell klar, dass das Thema Ladeinfrastruktur allein mit dem Aufstellen von Ladesäulen nicht gelöst ist. Aspekte wie Betrieb, Wartung, Lastmanagement und Abrechnung veranschaulichen die Komplexität des Vorhabens. Die meisten Anbieter liefern dafür nur einzelne Bausteine. in-tech hat uns mit viertelMobilität eine überzeugende Gesamtlösung angeboten“, erläutert Michael Blaschek, Geschäftsführer des Business Campus München : Garching.

Umfassende Ladelösung für Mieter und Besucher

Daher wurde in einem großangelegten Projekt im Jahre 2019 eines der Parkhäuser am Campus mit zehn E-Ladesäulen versehen. in-tech übernahm im Rahmen der viertelMobilitäts-Strategie die Installation und Betrieb der Ladeinfrastruktur. Unternehmen am Business Campus können Rahmenverträge mit in-tech abschließen, um beispielsweise ihre Poolfahrzeuge zu laden oder auch Mitarbeitern das kostenfreie oder vergünstigte Laden zu ermöglichen. Die Lösung funktioniert nicht nur am Business Campus, sondern auch unterwegs: Dank eines angebundenen Partnernetzwerks können Kunden auch unterwegs an Ladesäulen anderer Anbieter aufladen – abgerechnet wird in jedem Fall ganz einfach über die „viertelMobilität charge“ App.

Auch alle Besucher des Business Campus können an den neuen Ladesäulen auftanken. Bezahlt wird entweder über die „viertelMobilität charge“ App, oder ganz einfach ohne Anmeldung per Kreditkarte.

Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen? Bitte kontaktieren Sie unser Pressebüro:

Martin Farjah, m.farjah@profil-marketing.com, Tel.: +49 531 387 33 22

Über in-tech

in-tech gestaltet die Digitalisierung in Automobilindustrie, Kommunen und Industrie. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für die Bereiche Smart Mobility, Automotive, eMobility und Smart Factory. Die Entwickler und Ingenieure von in-tech arbeiten zum Beispiel an Themen wie autonomes Fahren, Elektromobilität, multimodale Mobilität oder smarte Industrieproduktion.

Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und ist seither konsequent auf Wachstumskurs. in-tech beschäftigt derzeit rund 1500 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, USA, China, UK, Tschechien und Rumänien.

Der inhabergeführte Mittelständler glänzt dabei als exzellenter Arbeitgeber mit einer herausragenden Firmenkultur: Für die gute Arbeitsatmosphäre, den internen Teamgeist und die sehr gute Work-Life-Balance wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.in-tech.com oder gerne auf Anfrage unter den nachfolgenden Kontaktdaten. Unter http://downloads.in-tech.com finden Sie zudem weitere Pressemitteilungen sowie Bildmaterial.

Pressekontakt

Pressekontakt in-tech

Christine Oertel

presse@in-tech.com

089 – 321 98 15-0

in-tech GmbH

Parkring 2

85748 Garching b. München

www.in-tech.com