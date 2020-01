Indische Visastelle in Hamburg umgezogen

Wer in Hamburg sein Indien Visum beantragen möchte, muss seit kurzem eine neue Adresse aufsuchen. Die offizielle Visastelle „Indo-German Consultancy Services Ltd.“ befindet sich nun in der Ludwig-Erhard-Straße 18 in 20459 Hamburg.

Visa Indien können aber auch mit Hilfe einer Agentur in Auftrag gegeben werden. Das empfiehlt sich vor allem dann, wenn Unsicherheiten beim Ausfüllen des Visumantrags oder mit den beizufügenden Unterlagen auftreten. Ein weiterer Vorteil beim Einschalten eines professionellen Visa-Dienstes besteht darin, dass die Unterlagen vor Einreichen bei der zuständigen Behörde geprüft und gegebenenfalls ergänzt werden. Darüber hinaus ist dadurch auch auf dem Postweg eine zügige Bearbeitung denkbar. Die Visastelle selbst bietet für den Post-Service keine Express-Bearbeitung an.

Eckdaten für Indien Touristenvisum

Das herkömmliche Indien-Touristenvisum gilt für 6 oder 12 Monate und berechtigt zu einer Aufenthaltsdauer von maximal 180 Tagen pro Einreise. Es ist möglich, mehrfach ins Land einzureisen. Die preisgünstigere Alternative ist ein E-Visum Indien, also eine elektronische Einreisegenehmigung. Dabei gilt es die daran gekoppelten Einreisebedingungen zu beachten. Das sogenannte ETA gilt nur bei der Einreise über bestimmte Flughäfen bzw. Seehäfen. Für eine Einreise auf dem Landweg kann es nicht genutzt werden. Die maximale Aufenthaltsdauer mit einem elektronischen Visum beträgt für Touristen 90 Tage am Stück. Es gilt für ein Jahr.

Beantragungsprozess für touristische Indien Visa

Wer aus touristischen Gründen nach Indien reisen möchte, muss seinem Antragsformular lediglich zwei biometrische Passfotos und den Reisepass im Original beilegen. Nach Beendigung der Prüfung des Visumantrags durch die indische Visastelle wird das Indien Visum in den Reisepass hineingeklebt. Das E-Visum hingegen wird online beantragt und der Reisepass muss nicht aus der Hand gegeben werden. Per Mail erhält der Reisende nach Erteilung des Visums einen Anhang zum Ausdrucken. Das E-Visum Indien sollte dann ausgedruckt dem Reisepass beigelegt werden, so dass es an den Flughäfen auf Verlangen vorgezeigt werden kann.