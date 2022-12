Individuelle Lichtkunst zum Verschenken￼

Berlin, im November 2022 – Auf der Suche nach einem originellen Geschenk für Kreative? Mit Squares von Twinkly lassen sich einzigartige Lichtobjekte designen. Es setzt sich aus Elementen im Format von 16 x 16 cm zusammen. Jedes Element enthält 64 LEDs, die einzeln mit Farben und Effekten belegt werden können. Dabei können eigene Szenen erstellt werden, zudem sind viele Designvorlagen und Animationen abrufbar. Mit der App lassen sich zudem größere Gruppen von Quadraten synchronisieren und großformative Displays für Wände und Decken zusammenstellen. Das modulare Konzept von Squares ermöglicht es, kleine und große Lichtkunst im Pixel-Stil zu erstellen. So kann ein Mastermodul mit bis zu 15 Elementen gruppiert werden. Mit der Twinkly App lässt sich Twinkly Squares komfortabel einrichten und steuern. Die App ist für iOS und Android verfügbar und kompatibel mit Hey Google, Apple Homekit und Amazon Alexa. Gamer können Twinkly nahtlos in Razer ChromaTM RGB und OMEN Light Studio integrieren, um ihre Spiele mit Lichteffekten zu synchronisieren.

Die Module sind mit sparsamen LED ausgestattet. Sie sind ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Aktuell sind drei Pakete erhältlich: ein Starter-Kit mit dem Master-Panel, ein Erweiterungspaket mit drei LED-Quadraten und ein Paket mit Master-Panel und fünf zusätzlichen Quadraten.

Preis und Verfügbarkeit

Twinkly Squares ist im Fachhandel erhältlich. Der UVP für das Master-Panel beträgt 49,99 Euro, für das Erweiterungspaket mit drei Panels 99,99 Euro. Das 5+1-Paket bestehend aus einem Master und fünf Panels ist für 249,99 Euro verfügbar. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher MwSt. Für Distribution und Vertrieb in Deutschland ist die MacLAND Distribution GmbH, Berlin zuständig. Weitere Informationen: https://macland.de/

Über Twinkly

Twinkly bietet dekorative LED-Lichtprodukte, die sich per Smartphone steuern lassen. Bei den Lichterketten und Leuchtdekorationen können LEDs einzeln mit Farben und Effekten belegt werden, so dass nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für kreative Szenarien bestehen. Lichtprodukte von Twinkly können in privaten und gewerblichen Räumen eingesetzt werden. Firmensitz von Twinkly ist in Mailand.

