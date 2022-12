Sachwert-Investments als Waffe gegen Geldentwertung

Beratern und Investoren den Begriff „Sachwert“ detailliert zu erläutern, das ist das Anliegen der aktuellen EXXECNEWS-Sonderausgabe.

„Der Sachwert“ ist gegenwärtig der einzige Weg, um Kapitalanlagen vor Verlusten durch Geldentwertung (Inflation) zu schützen.

Hamburg, 5. Dezember 2022 – Die EXXECNEWS-Redaktion bat die Initiatoren, die Sachwert-Investments für Anleger aufbereiten, sich zu dem Wie und Warum „ihr“ Sachwert Schutz vor Inflationsverlusten bietet, zu äußern. Der Sachwert-Verband VKS (Verband der Kapitalverwaltungsgesellschaften und Sachwertanbieter) hat die Schirmherrschaft dieser Ausgabe.

Carsten Mumm, Chefvolkswirt der Privatbank Donner & Reuschel, erläutert in einem einleitenden Interview den Charakter der Investitionskategorie „Sachwert“. Führende Vertriebe nehmen Stellung zu der Frage, welche Bedeutung der Sachwert gegenwärtig in Finanzberatung und -vermittlung einnimmt. In neun Beiträgen beschreiben Initiatoren Sachwert-Kategorien und ihre Inflations-Effekte.

Ein weiteres Highlight bietet diese Sonderausgabe: 50 aktuelle Sachwert-Beteiligungsmöglichkeiten werden redaktionell und umfassend und werbefrei aufgelistet und beschrieben. Eine Marktübersicht der besonderen Art. Ein Fundus von Investmentvorschlägen.

Die aktuelle EXXECNEWS-Sonderausgabe steht auf www.exxecnews.org zum Download bereit.

Aktuelle Beiträge zur privaten Kapitalanlage gibt es bei EXXECNEWS auf https://exxecnews.org/exxecnews-beitrage-kapitalanlagebranche/

