Industrial Style mit Rollbeton Wandverkleidung von Samera

Flexibler Beton bietet vielfältige Möglichkeiten in Architektur und Innenarchitektur

Industrial Style mit Rollbeton von Samera

Der Industrial Style in der Innenarchitektur ist eng mit dem Material Beton verbunden. Mit Rollbeton von Samera haben Innenarchitekten jetzt die Möglichkeit, verschiedenste Oberflächen mit einer authentischen “Beton-Haut” anzuziehen. In der Linie “AUTHENTIC INDUSTRIAL STYLE” bietet die Marke Samera jetzt Rollbeton in mehreren Farbtönen an. Mit dem auch als flexiblen Beton bezeichneten Material können nicht nur Wände im Industrial verkleidet werden.

Doch was ist Rollbeton genau? Rollbeton ist ein dünner und biegbarer Beton-Werkstoff auf einem Trägervlies. Samera Rollbeton besteht wie normaler Beton aus den natürlichen Materialien Sand und Zement ergänzt um ein elastisches Bindemittel. Somit kann Rollbeton auch ingesamt als Naturmaterial bezeichnet werden. Rollbeton wird von Samera in Zuschnitten bis zu einer Größe von 2,80 m Länge und 1,22 m Breite angeboten, auf Anfrage sogar bis zu 4,20 m x 1,22 m. Rollbeton daeshalb ideal fpr die Verkleidung von Wänden und Fassaden geeignet.

Warum soll man jedoch Wände oder Fassaden mit Rollbeton verkleiden? Wandverkleidungen in Rollbeton liegen durch den beliebten Industrial Style im Trend. Durch die Trendfarbtöne grau und anthrazit sowie die minimalistische und zeitlosen Betonoberfläche wird moderne Architektur sichtbar. Wer einen zeitlosen, puristischen Stil umsetzen möchte, wird über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Rollbeton erstaunt und begeistert sein. Dieses extra dünne Beton lässt sich nahezu in allen Bereichen und auf den meisten Untergründen verarbeiten. Mit gezielt eingesetzter Beleuchtung und kontrastiertem Interior kann ein Flair geschaffen werden, welches durch seine Gegensätze außergewöhnlich stylisch und modern ist.

Welche Einsatzbereiche bietet Rollbeton? Flexibler Beton bietet vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten. So lässt sich Rollbeton als Wandverkleidung und Fassadenverkleidung, als Möbelverkleidung oder als Fußboden einsetzen. Es können nahezu alle Oberflächen dami belegt werden, wie zum Beispiel Metall, Holz- oder Holzverbundwerkstoffe, Putze und Gipsbaustoffe, Kunststoffprodukte. Samera bietet zu jedem Untergrund die geeignete Verarbeitungslösung in Form verschiedener Haftvermittler mit abgestimmten Klebstoffen an. Durch Imprägnierung oder Beschichtung wird die mit Rollbeton belegte Oberfläche dauerhaft auch für starke Beanspruchung geschützt.

Wände im Innenbereich von Wohnungen, Büros und öffentlichen Einrichtungen werden oft verkleidet. Mit Rollbeton können, unabhängig vom vorhanden Untergrund, Designwünsche in Beton umgesetzt werden. Als Großfläche oder kleinteilige Wandplatte wird Rollbeton zum Highlight in Küche und Badezimmer, Wohnzimmer oder Hotellobby, Treppenhaus oder Büro. Samera bietet konfektionierte Zuschnitte oder vorgefertigte Wandpaneele auf beliebigen Plattenwerkstoffen für die einfache Montage.

Im Fassadenbereich kann Rollbeton als Ausstattung eines herkömmlichen WDVS-System verwendet werden. Vorgehängte Fassadensysteme können mit leichten Fassadenplatten inkl. Rollbetonschicht verkleidet werden. Auf diese Art lässt sich Gewicht sparen, die Anforderung an die Statik werden geringer und die Montage wird einfacher. So kann mit Rollbeton-Fassadenverkleidung eine moderne Gestaltung der Außenwände im Bauhausstil geschaffen werden.

Ladenbau, Messebau und Möbel setzen auf Rollbeton. Auf MDF oder Betonfasenplatten kaschiert, lassen sich die Elemente auf konventionellen Holzbearbeitungsmaschinen verarbeiten. So ist es möglich, größere Mengen an Bauteilen mit einer Oberfläche in Rollbeton passgenau und in kurzer Zeit kostengünstig herzustellen.

Welche Rohstoffe werden für die Herstellung von Rollbeton eingesetzt? Sand, Wasser, Zement und ein elastisches Bindemittel sind die wesentlichen Bestandteile des flexiblen Betons. Diese Rohstoffe werden als Kompositprodukt mit einem modernen Gewebelaminat verpresst. Die betontypische Farbgebung ist durch den Sand und Zement gegeben oder wird durch die Zugabe von farbgebenden mineralischen Naturrohstoffen gezielt beeinflusst.

Beton wird durch die Zugabe verschiedenster Zuschlagsstoffe für unzählige Anwendungsgebiete weiterentwickelt. Rollbeton von Samera ist eines der am flexibelsten einsetzbaren Betonprodukte für Architektur, Innenarchitektur und Möbelbau.

Online Baustoffhandlung für flexiblen Sandstein, flexiblen Rollbeton, flexiblen Marmor in Form von Bahnenware, Fliesen, Fournier, Verbundplatten, Vorhangfassaden, Küchenrückwände aus Beton etc. mit weltweitem Versand und Export.

