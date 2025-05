Industrie-Etikettendrucker von Citizen steigern Produktivität in Fertigung und Logistik

Hohe Anforderungen an Industriedrucker erfüllt

In der Industrie sind hohe Geschwindigkeit, Präzision und Robustheit entscheidend – sowohl in der Fertigung, als auch in der Kennzeichnung. Produktionsbetriebe, Lagerhäuser und Logistikzentren brauchen langlebige Industrie-Etikettendrucker, die hohe Druckvolumen produzieren und in rauen Umgebungen wechselnden Druckaufgaben gewachsen sind. Citizen Systems bietet mit den Modellen CL-S700III, CL-S621II und CMP-30II leistungsstarke Industrie-Etikettendrucker, die für diese Anwendungen entwickelt wurden – als zuverlässige, kostengünstige und flexible Druckerlösungen.

Hohe Anforderungen an Industrie-Etikettendrucker

Industriedrucker drucken nicht nur Barcodes und Seriennummern, sondern werden für unterschiedliche Aufgaben eingesetzt, wie z.B. für Typenschilder, Gefahrstoffkennzeichnung, Lagerplatzzuordnung, RFID-Labels oder Produktkennzeichnung. Denn Etiketten dienen als Informations- und Sicherheitsträger zugleich. Der Druck muss schnell, fehlerfrei und haltbar sein. Darüber hinaus sollen sich moderne Industriedrucker nahtlos in bestehende IT-Umgebungen integrieren lassen, rund um die Uhr zuverlässig arbeiten und ohne hohen Wartungsaufwand langfristig einsatzbereit sein.

Maximale Zuverlässigkeit und hoher Komfort bei Industrie-Etikettendruckern

Citizen bietet eine breite Palette robuster Industrie-Etikettendrucker, die Hochgeschwindigkeitsdruck, Kosteneffizienz, Vielseitigkeit und Langlebigkeit vereinen. Mit einem ganzheitlichen Ansatz decken die Industrie-Etikettendrucker CMP-30II, CL-S621II und CL-S700III verschiedene Einsatzbereiche ab – von mobilen Druckanwendungen über den mittleren Bedarf bis hin zu Hochleistungsanwendungen in der Produktion.

Was unterscheidet Industriedrucker und Desktop-Drucker?

Industrie-Etikettendrucker und Desktop-Drucker unterscheiden sich vor allem in ihrer Bauweise und Leistungsfähigkeit. Während Industriedrucker für hohe Druckvolumen und den zuverlässigen Dauerbetrieb in anspruchsvollen Umgebungen wie Produktion oder Logistik konzipiert sind, eignen sich Desktop-Drucker eher für den gelegentlichen Einsatz in Büros oder im Einzelhandel. Desktop-Drucker sind kompakter als Industriedrucker, jedoch weniger robust und nicht für den Druck großer Mengen von Versandlabels oder Barcodeetiketten ausgelegt.

Langlebige Etiketten durch das richtige Druckverfahren

Ein weiterer entscheidender Unterschied zwischen Industrie-Etikettendruckern und Desktop-Druckern liegt in der geforderten Haltbarkeit der Etiketten. Während Versandlabels meist nur kurzzeitig benötigt werden, müssen Produktetiketten häufig über Jahre hinweg unter harten Bedingungen wie UV-Strahlung, Feuchtigkeit oder mechanischer Beanspruchung lesbar bleiben. Die Industrie-Etikettendrucker von Citizen bieten hierfür maximale Flexibilität: Sie unterstützen sowohl den Thermodirekt- als auch den Thermotransferdruck. Der Thermodirektdruck ermöglicht kostengünstiges und schnelles Drucken für kurzlebige Etiketten wie Versandlabels, während der Thermotransferdruck haltbare, wisch- und kratzfeste Etiketten erzeugt, was ideal für Produktkennzeichnungen, Warnhinweise, Typenschilder oder Qualitätsprüfetiketten ist.

Zuverlässigkeit von Industriedruckern unter rauen Bedingungen

Ein Blick auf die extremen Belastungen in industriellen Umgebungen wie Staub, Temperaturschwankungen oder Dauerbetrieb in Produktionshallen und Lagerbereichen macht deutlich, dass ein Industrie-Etikettendrucker für raue Umgebungen gerüstet sein muss. Die Industriedrucker von Citizen sind speziell für solche Bedingungen entwickelt und gewährleisten auch unter schwierigen äußeren Einflüssen eine konstant hohe Leistung. Neben der Widerstandsfähigkeit ist auch die Druckgenauigkeit ein entscheidender Faktor, insbesondere beim Druck kleiner Etiketten mit komplexen Barcodes. Für den professionellen Dauereinsatz empfiehlt sich daher ein leistungsstarkes Modell wie der Hochgeschwindigkeits-Drucker CL-S700III, das große Druckvolumen bei gleichbleibend präziser Druckqualität zuverlässig bewältigt.

Was wird gedruckt – und in welcher Qualität?

Bei Produktlabels in der Elektronikindustrie oder im medizinischen Umfeld müssen auf kleinstem Raum viele Informationen untergebracht werden, oftmals in Form von 2D-Barcodes oder fein aufgelösten Grafiken. Für solche Anwendungen ist eine hohe Druckauflösung essenziell, um Lesbarkeit und Scanner-Lesbarkeit sicherzustellen. Auch das Etikettenformat ist entscheidend: Wenn häufig zwischen verschiedenen Größen gewechselt werden muss, ist ein benutzerfreundlicher, flexibel konfigurierbarer Industrie-Etikettendrucker von Vorteil, der sich schnell auf neue Anforderungen einstellen lässt.

Nahtlose Integration in die IT-Umgebung

Ein Industrie-Etikettendrucker entfaltet seinen vollen Mehrwert, wenn er sich nahtlos in bestehende Systeme eines Unternehmens integrieren lässt. Besonders in industriellen Anwendungen, in denen Druckprozesse oft automatisiert ablaufen, ist eine vielseitige Schnittstellenvielfalt entscheidend. Ein Industriedrucker sollte daher problemlos an ERP-Systeme oder andere digitale Infrastrukturen angebunden werden können, um einen effizienten und unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Der CL-S700III von Citizen erfüllt diese Anforderungen mit einer serienmäßigen USB- und LAN-Schnittstelle sowie optionalen Erweiterungen wie Wireless LAN, serieller und paralleler Schnittstelle. Außerdem passt sich der Drucker dank Cross-Emulation und automatischem Wechsel zwischen Zebra®- und Datamax®-Emulation flexibel an unterschiedliche Systemumgebungen an.

Leistungsfähigkeit zählt – genauso wie kompetenter Support

Ein Industriedrucker sollte leistungsfähig sein und dauerhaft zuverlässig unter schwierigen Bedingungen arbeiten. Doch selbst die beste Technik braucht hin und wieder Wartung. Deshalb ist es wichtig, bei der Auswahl eines Industrie-Etikettendruckers auch auf den verfügbaren Support zu achten: Ein zuverlässiger Partner mit einem global aufgestellten Servicenetzwerk wie Citizen kann im Ernstfall den entscheidenden Unterschied machen. Denn schneller, kompetenter Support spart Zeit, reduziert Ausfallzeiten und senkt die Betriebskosten langfristig.

Citizen Industrie-Etikettendrucker

CL-S700III – Für Höchstleistungen in der Fertigung

Der Industrie-Etikettendrucker CL-S700III von Citizen kombiniert bewährte Zuverlässigkeit mit modernstem Bedienkomfort. Dank seiner robusten Bauweise trotzt er widrigen Umgebungsbedingungen in der Industrie und meistert große Druckvolumen mühelos. Mit robuster Thermotransfer- und Thermodirektdrucktechnologie liefert er hochwertige, langlebige Barcodes und Produktkennzeichnungen, die auch anspruchsvollen Industrieumgebungen standhalten. Darüber hinaus verarbeitet er ein breites Medienspektrum, so dass er sowohl für große als auch für kleine Etikettenformate einsetzbar ist..

Die integrierte Cross-Emulation erlaubt eine nahtlose Umschaltung zwischen Zebra®- und Datamax®-Sprachen, was eine schnelle Systemintegration erleichtert. Mit Funktionen wie einem LCD-Touch-Farbdisplay, ARCPTM-Drucktechnologie, die saubere Ausdrucke garantiert, Setup-Assistent und Druckvorschau bietet der CL-S700III höchste Effizienz bei der Erstellung komplexer Etiketten und macht den Druck von Typenschildern, Textiletiketten und Fließbandaufklebern einfach. Der CL-S700III eignet sich für Umgebungen mit hohem Durchsatz und für Unternehmen, die Präzision und Effizienz in großen Produktionsumgebungen benötigen.

CL-S621II – Kompakt, präzise und wirtschaftlich

Der CL-S621II von Citizen ist ein leistungsstarker und vielseitiger Industriedrucker, der speziell für den Einsatz als Industrie-Etikettendrucker entwickelt wurde. Er druckt im Thermodirekt- sowie im Thermotransferverfahren druckt. Mit seiner kompakte Größe ist er in der Lage, Etiketten mit einer Breite von bis zu 4 Zoll zu drucken, was ihn für Inventaretiketten, Produktkennzeichnung und Versandetiketten vielseitig einsetzbar macht. Ausgestattet mit dem robusten Hi-Lift™ Mechanismus und dem ARCP™ Anti-Knitter-System mit automatischer Anpassung der Farbbandspannung garantiert er einen präzisen, faltenfreien Etikettendruck, selbst bei anspruchsvollen Anwendungen.

Der CL-S621II bietet bedienerfreundliche Schnittstellen mit zuverlässigen Anschlussmöglichkeiten wie USB, Ethernet und seriell. Das macht ihn zu einer erschwinglichen und zuverlässigen Etikettierlösung für Umgebungen mit mittlerem Druckvolumen, die qualitativ hochwertige Etiketten benötigen, aber nicht die Leistungsmerkmale größerer Geräte erfordern.

CMP-30II – Mobilität für den Außeneinsatz

Mobilität gewinnt in der Industrie zunehmend an Bedeutung, sei es bei der Wareneingangskontrolle, beim mobilen Versand oder bei der Kennzeichnung gefährlicher Stoffe direkt am Einsatzort. Der CMP-30II ist durch sein kompaktes Design und geringes Gewicht, leicht zu transportieren und eignet sich für den Etikettendruck in Echtzeit direkt vor Ort. Als robuster und leistungsstarker mobiler Drucker erstellt er Etiketten und Belege bis zu einer Breite von 3-Zoll schnell und zuverlässig. Dank moderner Bluetooth- und WLAN-Konnektivität lässt sich der Drucker nahtlos in mobile Arbeitsumgebungen für die mobile Lagerverwaltung und Versandetikettierung integrieren und ermöglicht es, Etiketten dort zu drucken, wo sie benötigt werden – ohne Fehler durch manuelles Etikettieren und ohne Zeitverlust.

Leistungsstarke Drucklösungen für industrielle Anwendungen

Die industriellen Drucklösungen von Citizen erfüllen alle zentralen Anforderungen, die in Produktion, Lager und Logistik an moderne Industrie-Etikettendrucker gestellt werden. Mit hoher Druckgeschwindigkeit meistern sie mühelos große Etikettenmengen im Dauerbetrieb und liefern damit einen entscheidenden Vorteil in zeitkritischen Prozessen. Ihre robuste Bauweise und widerstandsfähigen Materialien garantieren Langlebigkeit selbst in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Gleichzeitig punkten die Geräte durch ihre Wirtschaftlichkeit: Dank Thermodirekt- und Thermotransfertechnologie entfallen zusätzliche Verbrauchskosten für Tinte oder Toner, und auch der Wartungsaufwand bleibt gering. Von einfachen Versandetiketten über großformatige Paletten-Aufkleber bis zu kleinteiligen Textiletiketten, die Drucker von Citizen verarbeiten unterschiedlichste Formate und Materialien mit höchster Präzision und Zuverlässigkeit.

Hervorragende TCO durch durchdachtes Design und langlebige Komponenten

Ein zentraler Vorteil der Industrie-Etikettendrucker von Citizen liegt in ihrer ausgezeichneten Total Cost of Ownership (TCO). Durch robuste Bauweise, lange Lebensdauer und wartungsfreundliches Design reduzieren sich Ausfallzeiten und Betriebskosten auf ein Minimum. Alle Drucker, angefangen beim mobilen CMP-30II über den vielseitigen CL-S621II bis zum Hochleistungsdrucker CL-S700III, zeichnen sich durch eine einfache Handhabung, werkzeuglosen Materialwechsel und erschwingliche Ersatzteile aus. Dank dieser Merkmale entscheiden sich viele Unternehmen bewusst für Citizen, denn sie profitieren langfristig von einer wirtschaftlichen Investition mit dauerhaft hoher Verfügbarkeit und minimalem Wartungsaufwand.

Eine Lösung für jede Anwendung: Effizienter Etikettendruck in allen Industriebereichen

Ob in der Fertigung, Logistik oder im Außendienst – die Industrie-Etikettendrucker von Citizen bieten für jede industrielle Herausforderung die passende Lösung und steigern die Effizienz entlang der gesamten Prozesskette. Der Hochgeschwindigkeitsdrucker CL-S700III sorgt in Produktionsumgebungen, Distributionszentren und Logistik für die Erstellung langlebiger, hochauflösender Etiketten, Barcodes und Produktkennzeichnungen.. Der Präzisionsdrucker CL-S621II unterstützt durch schnelle Druckausgabe eine präzise und transparente Bestandsverwaltung in Lager und Versand. Der Mobildrucker CMP-30II ermöglicht flexible Etikettierung direkt vor Ort, mit schnellem Druck und langlebiger Akkukapazität.

Unternehmen profitieren dadurch mehrfach: Schnellere Druckprozesse erhöhen die Produktivität, präzise Druckergebnisse verbessern Rückverfolgbarkeit und Lagertransparenz, und die robuste, langlebige Hardware sorgt für minimale Ausfallzeiten und langfristige Kosteneinsparung. Die drei Modelle ergänzen sich optimal und decken gemeinsam ein breites Einsatzspektrum ab: Vom stationären Großvolumendruck bis hin zur mobilen Einzelkennzeichnung.

Citizen Industriedrucker – Demo anfordern

Citizen Systems liefert Ihnen leistungsstarke Industrie-Etikettendrucker gepaart mit passender Beratung und Unterstützung für Ihre individuelle Anwendung.

Fordern Sie jetzt eine unverbindliche Demo an oder holen Sie ein maßgeschneidertes Angebot für Ihre industrielle Umgebung ein.

Citizen Systems Europe betreut mit Niederlassungen in London und Esslingen die gesamte EMEA-Region. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Druckern für Industrie, Handel, Gesundheitswesen und mobile Anwendungen, im Speziellen Etiketten-, Barcode- und POS- sowie mobile- und Fotodrucker. In jedem Fall werden die Produkte des Unternehmens über ein Netzwerk an spezialisierten Partnern vertrieben und unterstützt.

Citizen Systems Europe ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Citizen Systems Japan und Teil der Citizen Watch Company of Japan. Die weltweite Gruppe produziert die weltbekannten Eco-Drive-Uhren sowie Mini-Drucker, Industriedrucksysteme und Werkzeugmaschinen, Quarzoszillatoren, LEDs und andere elektronische Komponenten.

