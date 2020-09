InfectoPharm erneut an der Spitze

Zum 19. Mal in Folge wählen Kinderärzte den Familienbetrieb zum beliebtesten Pharmaunternehmen – drei weitere Auszeichnungen

Heppenheim, 23. September 2020 – Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist 2020 erneut mehrfacher Preisträger des Pharma Trend Image & Innovation Awards. Sie erhielt zum 19. Mal in Folge die “Goldene Tablette”, wurde erneut bestes Pharmaunternehmen und errang mit Slenyto® und spermidineLIFE® zwei erste Plätze für das innovativste Produkt. Seit Beginn der Preisvergabe hat InfectoPharm jährlich einen Stammplatz auf den Spitzenrängen.

Die Praxis weiß am ehesten, welches Pharmaunternehmen das beste Image hat, welches Produkt in der Anwendung überzeugt – und gab dem Mittelständler InfectoPharm erneut den Vorzug vor großen Mitbewerbern. Für den Pharma Trend Image und Innovation Award 2020 mit seinen unterschiedlichen Kategorien wurden im Frühling rund 1.500 Fachärzte, Apotheker und Patienten online und ungestützt befragt. Die Verleihung mit eingespielten Preisträger-Interviews wurde aufgrund der Corona-Pandemie online übertragen.

Den Image- und Nachhaltigkeitspreis die “Goldene Tablette” gewann InfectoPharm in der Fachgruppe der Pädiater – mit Abstand und zum 19. Mal in Folge seit der ersten Preisverleihung im Jahr 2000. Knapp zwei Drittel (61 Prozent) der befragten Kinder- und Jugendärzte gaben InfectoPharm ihre Stimme. Als Geheimnis des Erfolgs nannte Dr. Markus Rudolph aus der InfectoPharm-Geschäftsführung, “innovative Präparate mit Mehrwert für Ärzte und Patienten, produktneutrale Fortbildungsveranstaltungen, die uns einzigartig machen, sowie hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter”. Das sahen die befragten Ärzte ähnlich und lobten an InfectoPharm insbesondere die Fortbildungsangebote (75 Prozent), die Qualität der Produkte/Medikamente (66 Prozent) und die Breite der Produktpalette (26 Prozent).

Im Ranking “Beste Pharma-Unternehmen – Deutschland – Große Einzel-, mittelständische und internationale Unternehmen” eroberte InfectoPharm sich den ersten Platz zurück – nach Rang zwei im Vorjahr. Den Spitzenplatz hatte es hier bereits 2018 und 2017 inne.

Auch das “innovativste Produkt 2020” in der Pädiatrie kommt von InfectoPharm: Zum zweiten Mal gewann Slenyto®. Bei der Wahl 2019 war das Medikament erst vier Monate auf dem Markt. Der erneute Spitzenplatz 2020 bestätigt, dass es einen wichtigen therapeutischen Bedarf erfüllt. “Kinder und Jugendliche mit Störungen aus dem Autismus-Spektrum leiden häufig auch unter chronischen Ein- und Durchschlafstörungen”, erläuterte Dr. Brigitta Sam, wissenschaftliche Produktmanagerin bei InfectoPharm. “Als Ursache gilt eine reduzierte Melatonin-Sekretion. Diese Therapie-Lücke schließt Slenyto®. Wenn die Kinder besser ein- und durchschlafen, wirkt sich das nicht nur auf ihr Verhalten im Alltag aus, sondern auch auf Dauer und Qualität des Schlafes der Eltern.”

spermidineLIFE® imitiert den Fastenzustand

spermidineLIFE® ist ein weiteres “innovativstes Produkt 2020” von InfectoPharm. Es gewann in der Kategorie frei verkäuflicher Produkte (OTC). Das Nahrungsergänzungsmittel kam erst im Februar 2020 auf den Markt, vier Monate vor der Umfrage. Für die befragten Apotheker und Patienten war sein innovatives Wirkprinzip ausschlaggebend. “Spermidin kommt in jedem Organismus und vielen Nahrungsmitteln vor, wurde aber als erstes in der Samenflüssigkeit entdeckt”, erläuterte Philipp Zöller, Vorsitzender der InfectoPharm-Geschäftsleitung. “Wenn man es zu sich nimmt, imitiert es den Fastenzustand des Körpers und aktiviert den Selbstreinigungsmechanismus der Zelle. Es ist die einzige natürliche Substanz, die diesen Prozess der Autophagie anregen kann, und eine gute Alternative zum Intervallfasten.”

Als Studienmedikation verwendet, verbesserte sich bei Teilnehmern einer klinischen Studie der Charite Berlin die Gedächtnisleistung nach dreimonatiger Einnahme von spermidineLIFE®. In der mit 4 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierten Folgestudie werden diese Wirkungen auf Demenz und Alterungsprozesse derzeit weiter untersucht.

Ranking und Preisverleihung der Pharma Trend Image & Innovation Awards am 15. September 2020 erfolgten durch das Meinungsumfrageinstitut Harris Interactive im Auftrag des eurecon-Verlags. Die im Juni/Juli 2020 online befragte Stichprobe umfasste 800 Ärzte verschiedenster Fachrichtungen sowie 100 Apotheker und 600 Patienten.

Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Weiterentwicklung von Arzneimitteln für Kinder spezialisiert. Seit 30 Jahren profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell rund 130 Präparate mit zahlreichen Innovationen aus den Bereichen Pädiatrie, Infektiologie, Pneumologie, Dermatologie und Allergologie, die zunehmend international Beachtung finden. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen zur kostenlosen Verfügung. Mehr als 200 Mitarbeiter leben und arbeiten am Firmensitz Heppenheim südlich von Frankfurt.

Wissen wirkt – erfahren Sie mehr über InfectoPharm unter www.infectopharm.com

Firmenkontakt

InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH

Dr. Andreas Rauschenbach

Von-Humboldt-Straße 1

64646 Heppenheim

06252 95-7000

andreas.rauschenbach@infectopharm.com

https://www.infectopharm.com

Pressekontakt

rfw. kommunikation GbR

Monika Schäfer-Feil

Poststraße 9

64293 Darmstadt

06151 3990-0

infectopharm@rfw-kom.de

http://www.rfw-kom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.