Die Zahnarztpraxis NaturalSmileDesign im Zentrum von München am Gärtnerplatz steht für hohe Qualität, höchste Ansprüche in Ästhetik und Gesundheit sowie ein Ambiente, in dem sich die Patienten wohl fühlen können. Mit ihrer Philosophie “Lachen ist die schönste Sprache der Welt!” zeigen die beiden Zahnärzte Dr. Daniela Strehlow und Dr. Niels Strehlow, dass sie ihren Fokus nicht nur auf gesundheitliche, sondern auch auf ästhetische Aspekte gesetzt haben.

Welche Leistungen bietet der Zahnarzt München Zentrum am Gärtnerplatz?

Das Zahnarzt-Team bietet Leistungen im Rahmen von Füllungen und Inlays, falls kariöse Stellen entstanden sind. Die Karies wird entfernt und je nach Größe des Defekts und individuellen Ansprüchen des Kunden wird eine Kompositfüllung ausgewählt, welche ausschließlich aus hochwertigen Materialien besteht, um mit einer langfristig stabilen Füllung die Gesundheit des Zahnes wiederherzustellen.

Neben vollkeramischen Zahnersatz, professionellen Zahnreinigungen und Wurzelbehandlungen hat sich die Zahnarztpraxis vor allem auch auf Funktionsdiagnostik spezialisiert. Während einer Funktionsdiagnostik liegt der Schwerpunkt auf Zähneknirschen und Kiefergelenksbeschwerden, die im Alltag durch unbewusste Beanspruchung des Kausystems entstehen. Rund 75% aller Menschen sind davon betroffen, eine frühzeitige präventive Harmonisierung der Kaumuskulatur, des Kiefergelenks und des Bisses können Funktionsstörungen und Schmerzen vorbeugen.

Des Weiteren werden Leistungen im Gebiet der Parodontitisbehandlung und der Implantologie angeboten. Zusätzlich zu den oben genannten Leistungen sind die beiden Ärzte ebenfalls Experten im Zusammenhang mit ästhetischer Optimierung der Zähne.

Warum der Zahnarzt München Zentrum am Gärtnerplatz?

Neben einer professionellen, qualitativ hochwertigen Behandlung wird ebenfalls viel Wert auf den Menschen hinter dem Patienten gelegt. Sie können in einem ruhigen Ambiente entspannen, was vor allem Angstpatienten vor ihrer Behandlung beruhigt. Außerdem wird eine vertrauensvolle Basis geschaffen, da die Ärzte sich für die Patienten Zeit nehmen und so die Ängste und Probleme für die Behandlung frühzeitig erkennen und abstellen können. Zuletzt gibt es keinen Unterschied in der Behandlung zwischen Kassen- und Privatpatienten. Alle werden mit gleicher Sorgfalt und den gleichen Standards behandelt.

