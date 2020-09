Sparda-Bank München gehört zu den besten Arbeitgebern für Frauen

BRIGITTE-Arbeitgeberstudie 2020

Mit dem Ergebnis 5 von 5 möglichen Sternen zählt die Sparda-Bank München eG zu den 182 besten Arbeitgebern für Frauen deutschlandweit. Bereits zum dritten Mal hatte sich BRIGITTE zusammen mit den Personalmarketing-Profis von TERRITORY Embrace auf die Suche nach den besten Unternehmen für Frauen gemacht. Bundesweit waren Firmen aufgerufen, an der großen BRIGITTE-Arbeitgeberstudie teilzunehmen. Die oberbayerische Genossenschaftsbank konnte dabei in allen Kategorien punkten: die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Flexibilität der Arbeit, Maßnahmen zur Karriereförderung sowie der Stellenwert von Transparenz und Gleichstellung im Unternehmen. Auch der Frauenanteil in Führungspositionen sowie die selbst auferlegten Frauen-Quoten der Unternehmen flossen in die Punktzahl mit ein. Christine Miedl, Direktorin Unternehmenskommunikation der Sparda-Bank München, freut sich über die Auszeichnung: “Die Vielfalt unserer Bank ist unsere Stärke – daher fördern wir die Gleichstellung von Frau und Mann ebenso wie die individuellen Talente des Einzelnen.”

Der umfangreiche Fragebogen, den die teilnehmenden Unternehmen ausfüllten, war zuvor von fünf renommierten Expertinnen mitentwickelt worden: Die Aufsichtsrätin und Beraterin Janina Kugel, die Ökonomin Katharina Wrohlich vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die Fair Pay-Expertin Henrike von Platen, Ana-Cristina Grohnert von der Arbeitgeberinitiative “Charta der Vielfalt” und Susanne Hüsemann, Geschäftsführerin von Queb, dem Bundesverband für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting, bilden den Beirat der BRIGITTE-Arbeitgeberstudie 2020.

Mit 257 Firmen nahmen 50 Prozent mehr an der Studie teil als im Vorjahr – das zeigt, wie wichtig das Thema den Betrieben auch in Krisenzeiten ist.

Eine Übersicht aller 182 Betriebe mit Spitzenbewertungen von vier oder fünf Sternen sowie weiterführende Ergebnisse und Informationen zur Studie sind in der aktuellen Ausgabe der BRIGITTE zu finden (21/2020) sowie unter www.brigitte.de/bestearbeitgeber

Weitere Informationen zur Sparda-Bank München als Arbeitgeber gibt es hier:

https://www.sparda-m.de/jobs-und-karriere-wir-als-arbeitgeber/

Daten und Fakten zur Sparda-Bank München eG

Die Sparda-Bank München eG, 1930 gegründet, ist die größte Genossenschaftsbank in Bayern mit über 300.000 Mitgliedern und 40 Geschäftsstellen in Oberbayern (per 30. Juni 2020).

Als erste und bislang einzige Bank in Deutschland engagiert sich die Sparda-Bank München für die Gemeinwohl-Ökonomie, die für ein wertebasiertes Wirtschaften plädiert und das Handeln des Unternehmens zum Wohl der Gesellschaft in der Gemeinwohl-Bilanz misst. Weitere Informationen unter www.zum-wohl-aller.de

Seit 28 Jahren belegt die Gruppe der Sparda-Banken in der unabhängigen und repräsentativen Studie Platz eins in der Kundenzufriedenheit unter den Filialbanken beim Kundenmonitor Deutschland. Die Sparda-Bank München wurde für ihre Mitarbeiterförderung und für ihr betriebliches Gesundheitsmanagement bereits mehrfach ausgezeichnet. Zudem ist die Bank einer von Bayerns besten Arbeitgebern laut Great Place to Work.

Über die NaturTalent Stiftung gemeinnützige GmbH und die NaturTalent Beratung GmbH unterstützt, entwickelt und begleitet die Sparda-Bank München Projekte, die die Einzigartigkeit von Menschen sichtbar machen und ihnen Zugang zu ihrem Naturtalent ermöglichen.

Firmenkontakt

Sparda-Bank München eG

Christine Miedl

Arnulfstraße 15

80335 München

089/55142- 3100

presse@sparda-m.de

http://www.sparda-m.de

Pressekontakt

KONTEXT public relations GmbH

Janine Wölfel

Melli-Beese-Straße 19

90768 Fürth

0911/97478-0

info@kontext.com

http://www.kontext.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.