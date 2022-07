Infobip bietet Tennisfans ein neues digitales Erlebnis

Infobip betreibt offiziellen Chatbot für ATP-Turnier in Kroatien

Das global agierende Kommunikationsunternehmen Infobip bietet Besuchern und Fans des ATP-Turniers, das diese Woche in Umag stattfindet, über einen WhatsApp-Chatbot Zugang zu allen Turnierdetails. Als Technologiepartner des Turniers hat Infobip einen der ersten Chatbots für Tennisturniere entwickelt, um Besuchern und Tennisfans auf der ganzen Welt ein nahtloses digitales Erlebnis zu bieten und sie so stärker einzubinden. Der ATP Umag Chatbot wurde auf der Chatbot-Plattform Answers von Infobip und WhatsApp Business entwickelt, einem der beliebtesten Kommunikationskanäle auf der Cloud-Kommunikationsplattform von Infobip.

“Zusammen mit den Plava Laguna Croatia Open definieren wir die Interaktion zwischen Tennisfans und einem weltweit renommierten Turnier neu”, so Adrian Benic, Chief Product Officer, Infobip. “Besucher und Tennisfans auf der ganzen Welt können ganz einfach über WhatsApp alle relevanten Informationen über das Turnier abrufen.” Über den Chatbot können Fans und Teilnehmer der Plava Laguna Croatia Open Umag 2022 detaillierte Informationen zu den Spielern, dem Turnier, dem Zeitplan, der Auslosung, dem täglichen Unterhaltungsprogramm, zu Tickets und der Buchung von Unterkünften einsehen. Außerdem können alle Nutzer des ATP Umag Chatbots auf WhatsApp an einem Quiz mit attraktiven Preisen teilnehmen.

“Abgesehen davon, dass alle Zuschauer die Matches von jungen Weltstars wie Carlos Alcaraz und Jannik Sinner verfolgen können, können sie nun auch Teil eines echten digitalen Erlebnisses sein. Mit Infobip haben wir einen großartigen Partner gefunden, mit dem wir einen bedeutenden technischen Sprung in der Präsentation des Turniers und seiner begleitenden Inhalte gemacht haben”, erklärt Turnierleiter Tomislav Poljak.

Der ATP Umag Chatbot auf WhatsApp kann aktiviert werden, indem man das Schlüsselwort “Hi” an die Nummer +385 99 537 1830 sendet, die zuvor in den Kontakten gespeichert werden muss, oder indem man auf diesen Link klickt. Besucher vor Ort können den Chatbot auch aktivieren, indem sie einen QR-Code scannen, der unter anderem in gedruckten Broschüren und auf Tickets zu finden ist.

“Es ist beeindruckend zu sehen, wie Fans und Zuschauer über diese digitalen Möglichkeiten noch stärker in Tennisveranstaltungen eingebunden und mit den Turnieren verbunden werden können als zu meiner Zeit als Spieler”, so Mario Ancic, ehemaliger Olympiamedaillengewinner und Weltranglistenerster, heute Partner bei One Equity Partners, einem strategischen Investor von Infobip. “Es gibt zahlreiche Möglichkeiten dieser Art von Interaktion und Infobip als eines der führenden Unternehmen auf dem globalen Cloud-Kommunikationsmarkt ist der ideale technische Partner, um eine optimale Einbindung der Zuschauer bei diesem globalen Sportereignis zu gewährleisten.”

Infobip ist eine globale Cloud Communications Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, über alle Phasen der Customer Journey hinweg eine vernetzte Customer Experience zu schaffen. Das Angebot umfasst neben einer breiten Palette von Kommunikationskanälen auch fortschrittliche Authentifizierungs- und Sicherheitslösungen, die alle über eine zentrale Plattform bereitgestellt werden. Die Lösungen helfen Unternehmen und Partnern dabei, die Komplexität der Verbraucherkommunikation zu meistern, um das Unternehmenswachstum und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Das 2006 gegründete Unternehmen ist mit mehr als 65 Niederlassungen auf sechs Kontinenten vertreten. Über mehr als 700 Direct-to-Carrier Verbindungen kann die eigenentwickelte Technologie über sieben Milliarden mobile Geräte und “Dinge” in über 190 Ländern erreichen. Geleitet wird Infobip von seinen Gründern CEO Silvio Kutic, Roberto Kutic und Izabel Jelenic.

