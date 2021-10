InfoTalk: Was eine Partnerschaft mit DocuWare bietet

Go For Gold

Um sein Vertriebsnetz weiter auszubauen, sucht DocuWare verstärkt Value Added Reseller, Systemhäuser, Dienstleister und Fachhändler, die den Zukunftsmarkt für Dokumentenmanagement- und automatisierte Workflow-Lösungen bedienen möchten. In dem 20-minütigen #InfoTalk erfahren Interessierte, wie einfach sie ihr Geschäftsfeld erweitern sowie Vertriebsprozesse rasch umsetzen und somit effizient agieren können.

Bereits seit Jahrzehnten vertreibt DocuWare seine Lösungen für Dokumenten-Management und automatisierte Workflow-Lösungen sehr erfolgreich über ein weltweites Vertriebsnetz von rund 750 Partnern; im deutschsprachigen Markt arbeitet das Unternehmen mit knapp 300 Partnern zusammen. Um die stetig steigende Nachfrage nach Cloud- und On-Premises-Lösungen zu bedienen, verstärkt DocuWare seine Aktivitäten zur Partnersuche. Go For Gold lautet der erfolgsversprechende Titel der Kampagne, die sich an Value Added Reseller (VAR), Systemhäuser, Dienstleister und Fachhändler richtet. Dazu gehört auch der #InfoTalk, der an drei Terminen stattfindet:

27. Oktober 2021 um 10 Uhr

28. Oktober 2021 um 16 Uhr

9. November 2021 um 9 Uhr

In 20 Minuten erläutert Bernd Wenninger, Regional Sales Director bei DocuWare, kurz und knapp, was eine Partnerschaft mit DocuWare beinhaltet, welche Voraussetzungen ein Partner erfüllen muss und wie man von der Partnerschaft am besten profitieren kann. Denn wer heute in DocuWare investiert, kann seine Umsätze Jahr für Jahr signifikant steigern. DocuWare Lösungen sind einfach zu installieren, intuitiv zu bedienen und basieren auf zukunftssicheren Technologien. Autorisierte DocuWare Partner (ADP) und DocuWare Cloud-Partner (DCP) es Partnerprogramm ihre Wachstumschancen. Dank eines bewährten Turn-Key-Business-Plans können Vertriebspartner einfach und schnell wachsen, ihr Angebot profitabel am Markt platzieren und sich vom Wettbewerb abheben. Des Weiteren unterstützt DocuWare mit umfassenden Schulungsprogrammen sowie einer breiten Palette an Marketing-Instrumenten und Events seine Partner auf den Weg zur Pole Position im DMS-Markt.

DocuWare mit Hauptsitz in Deutschland und den USA bietet Lösungen für Dokumenten-Management und Workflow-Automation in der Cloud. Heute unterstützt DocuWare 15.000 Kunden in mehr als 100 Ländern dabei, ihre Arbeit durch Digitalisierung, Automatisierung und Transformation von Schlüsselprozessen zu vereinfachen. Geschäftsführer der DocuWare Gruppe sind Dr. Michael Berger und Max Ertl.

Firmenkontakt

DocuWare GmbH

Alexander Scheubner

Planegger Str. 1

82110 Germering

089 894433-0

Alexander.Scheubner@docuware.com

https://start.docuware.com/de/

Pressekontakt

DocuWare GmbH

Birgit Schuckmann

Planegger Str. 1

82110 Germering

0172 8552005

birgit.schuckmann@docuware.com

https://start.docuware.com/de/