estos künftig unter dem Dach der SF Technologies Gruppe

Starnberger Softwareanbieter neue Schwestergesellschaft der STARFACE GmbH / Ergänzung des Portfolios in den Bereichen CTI und UCC / Marke, Mitarbeiter und Management von estos bleiben erhalten / Florian Buzin: “Strategische Verstärkung auf Augenhöhe

Starnberg, 7. Oktober 2021: Auf dem STARFACE Kongress 2021 gab STARFACE gestern bekannt, dass die estos GmbH, Starnberg, ab sofort unter dem Dach der SF Technologies Gruppe als Schwestergesellschaft der STARFACE GmbH und der TeamFON GmbH aus München agiert. Die langjährigen Geschäftsführer Christoph Lösch und Florian Bock werden auch künftig für die Leitung von estos verantwortlich zeichnen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die estos GmbH entwickelt seit 1997 Kommunikationssoftware für Business-Anwendungen und ist einer der Technologieführer in den Bereichen Computer Telefonie Integration (CTI), Unified Messaging Software (UMS), SIP-, XMPP-, LDAP- sowie WebRTC-basierte Anwendungen. Das Unternehmen ergänzt mit seinen Lösungen und Kompetenzen das STARFACE Portfolio perfekt.

“Mit estos stößt ein etablierter Unified Communications-Software-Hersteller mit starker Marktpräsenz und tiefem Marktverständnis zu unserer Gruppe – eine strategische Verstärkung auf Augenhöhe, von der wir alle profitieren werden”, betont Florian Buzin, CEO von STARFACE. “Eines unserer erklärten Ziele ist es, Kunden die einfachste und bedienfreundlichste TK-Lösung auf dem Markt zu bieten. Die flexible und offene Software von estos eröffnet uns viele spannende Integrationsoptionen und bringt uns diesem Ziel einen entscheidenden Schritt näher. In der Gruppe können wir ab sofort ein breites und perspektivisch gut integriertes Portfolio an Kommunikations-Produkten und Diensten anbieten, welches sich dadurch auszeichnet, dass es in Deutschland entwickelt und über ein äußerst qualifiziertes Partnernetzwerk vertrieben wird.”

“STARFACE als UCC-Anbieter und estos als CTI-Spezialist passen hervorragend zusammen. Unsere Portfolios und Kompetenzen sind hochgradig komplementär – und unsere Unternehmenskultur und Mentalität weitgehend deckungsgleich. Das ist eine hervorragende Ausgangsbasis, um künftig gemeinsam aufzutreten”, erklärt Florian Bock, Geschäftsführer der estos GmbH. “Wir freuen uns sehr darauf, unsere Synergiepotenziale im Detail auszuloten und gemeinsam den Grundstein für kontinuierliches, nachhaltiges Wachstum zu legen.”

Operativ wird sich durch die Akquisition weder für die Kunden noch für die Mitarbeiter der Schwestergesellschaften viel ändern: Da alle Mitarbeiter von estos an Bord bleiben, stehen den Kunden auch weiterhin alle bekannten Ansprechpartner unter den gewohnten Kontaktdaten an den gewohnten Standorten zur Verfügung. Der fachliche Austausch zwischen den Abteilungen und Standorten soll jedoch schon bald intensiviert werden, um effiziente Abläufe und eine enge Zusammenarbeit zu gewährleisten. Insgesamt umfasst die Gruppe fast 250 Mitarbeiter: STARFACE beschäftigt ca. 130 Mitarbeiter, für estos arbeiten ca. 100 und für TeamFON rund 15 Personen.

“STARFACE, TeamFON und estos sind drei junge und hochgradig agile Unternehmen mit eigener Inhouse-Entwicklung und hoher Lösungskompetenz”, erklärt Florian Buzin. “Durch die Kombination ihrer technischen und vertrieblichen Kompetenzen können alle Portfolios weiterentwickelt werden und die Gruppe wird ihr Standing im Markt signifikant ausbauen. Dies erhöht den Kundennutzen und generiert Mehrwerte für alle Stakeholder. Insbesondere den Channel-Partnern der Unternehmen eröffnen sich neue Möglichkeiten und Marktchancen.”

Mehr zu STARFACE und estos erfahren interessierte Leser unter www.starface.com und www.estos.de

estos – enables easy communication

Die estos GmbH ist unabhängiger Hersteller innovativer Bausteine für Unified Communications. estos entwickelt seit 1997 professionelle Standardsoftware für kleine und mittelständische Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen verbessern. Als Technologieführer hat estos seine Kompetenzen im Bereich Computer Telefonie Integration (CTI), Unified Messaging Software (UMS), SIP-, XMPP-, LDAP- sowie WebRTC-basierten Anwendungen, die eine unkomplizierte Audio/Video-Kommunikation ermöglichen. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg, nahe München, ein Knowledge Center Messaging in Olching, eine Entwicklungsdependance in Leonberg, ein Büro in Berlin sowie Niederlassungen in Udine, Italien und Doetinchem, Niederlande.

Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, hat sich der Hersteller von IP-Telefonanlagen und

-Kommunikationslösungen fest im Markt etabliert und gilt als innovativer Trendsetter. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die Linux-basierten STARFACE Telefonanlagen, die wahlweise als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbar sind und sich für Unternehmen jeder Größe eignen. Die vielfach preisgekrönte Telefonanlage – STARFACE errang unter anderem acht Siege bei den funkschau-Leserwahlen 2009 bis 2019 – wird ausschließlich über qualifizierte Partner vertrieben. STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und ERP-Systemen verknüpfen. Sie unterstützt gängige Technologien und Standards wie Analognetz, ISDN, NGN und Voice-over-IP und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

STARFACE, TeamFON und estos sind Portfoliounternehmen der Maxburg Beteiligungen III GmbH & Co. KG mit Sitz in München.

Weitere Informationen unter www.maxburg.com

