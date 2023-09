Ingo Lücker, Geschäftsführer der ITleague, begeistert beim Channel Partner Kongress in Düsseldorf!

Ingo Lücker, der Geschäftsführende Gesellschafter der ITleague GmbH, hat beim diesjährigen Channel Partner Kongress in Düsseldorf eine herausragende Präsentation gehalten. Der Kongress, der als eine der wichtigsten Veranstaltungen in der IT-Branche gilt, bot die perfekte Plattform für Ingo Lücker, um die Rolle der Künstlichen Intelligenz (KI) in der Unternehmensentwicklung zu beleuchten.

Themenschwerpunkte der Präsentation:

* Rolle der KI in der Unternehmensentwicklung: Ingo Lücker diskutierte, wie KI die Unternehmensstrategie und -entwicklung beeinflussen kann und präsentierte Beispiele für verschiedene Einsatzbereiche.

* Best Practices zur Prozessoptimierung durch KI: Anhand von 2-3 Fallstudien zeigte Ingo Lücker, wie KI erfolgreich zur Prozessoptimierung eingesetzt wurde.

* Spezifische Strategien und Technologien: Ingo Lücker erläuterte die spezifischen Strategien und Technologien, die in den präsentierten Fallstudien verwendet wurden.

* Herausforderungen bei der Implementierung von KI: Abschließend sprach Ingo Lücker über die Herausforderungen und Überlegungen, die bei der Implementierung von KI-Technologien zu berücksichtigen sind.

Über die ITleague:

Die ITleague ist ein Netzwerk von 50 IT-Dienstleistern in Deutschland, das Marketing- und Vertriebsunterstützung bietet.

Seit Mai 2023 gibt es zudem die KI LEAGUE, ein KI-Trainingsinstitut mit monatlichen Online-Talks über KI-News und praktische Beispiele.

Werden Sie Partner der KI LEAGUE:

Für alle, die an der Spitze der technologischen Innovation stehen möchten, bietet die KI LEAGUE eine hervorragende Gelegenheit zur Partnerschaft.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website KI LEAGUE.

ITleague GmbH bringt IT-Dienstleister und IT-Systemhäuser zusammen, um die Kompetenz IHRES UNTERNEHMENS sichtbarer zu machen.

