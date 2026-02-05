Innovatives Konzept – Abwärme aus Rechenzentrum beheizt umliegende Gebäude

nLighten und Wärmelösungen Synergiepark Stuttgart versorgen it.schule und DEKRA Gebäude – Start für Netzausbau im Synergiepark Stuttgart

Frankfurt, Stuttgart – Das Rechenzentrum von nLighten in Stuttgart wird künftig Abwärme in das lokale Wärmenetz einspeisen. Damit trägt es zur nachhaltigen Versorgung der städtischen it.schule als Ausbildungszentrum für IT- und Medienberufe sowie von Gebäuden der Prüforganisation DEKRA im Stuttgarter Stadtteil Möhringen bei. Bei der Bereitstellung einer nachhaltigen Wärmeversorgung arbeitet nLighten zusammen mit den Wärmelösungen Synergiepark Stuttgart – einem Joint Venture der Stadtwerke Stuttgart GmbH und der e-con AG. Die dafür erforderliche Kooperationsvereinbarung ist jetzt unterzeichnet. Das innovative Projekt ist der Startschuss für ein erweitertes Wärmenetz im Synergiepark Stuttgart und wird im Laufe dieses Jahres in Betrieb gehen. Das Projekt wird durch Fördermittel des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie unterstützt.

Projekt in Stuttgart dient als Vorbild in der Branche

Das Projekt zeigt, wie Rechenzentrumsbetreiber gemeinsam mit kommunalen und privatwirtschaftlichen Partnern zur Emissionssenkung beitragen können. Da nLighten sein Rechenzentrum mit regenerativem Strom betreibt, ist die zurückgewonnene Abwärme nicht nur nachhaltig, sondern dieses Modell auch Vorbild für die gesamte Branche. Die Abwärme aus dem Rechenzentrum wird an die Wärmelösungen Synergiepark Stuttgart verkauft, welcher ebenso die Aufbereitung sowie der Vertrieb der Wärme obliegen. Die Infrastruktur vor Ort ist für eine Wärmeleistung von bis zu 1,8 Megawatt ausgelegt.

Als Wärmeträger bei der Versorgung dient ein geschlossenes Wassersystem, das im Rechenzentrum die Serverwärme aufnimmt und mittels Wärmepumpen auf das kundenseitig benötigte Temperaturniveau anhebt. Als Versorger stellen die Wärmelösungen Synergiepark Stuttgart für ihre Kundinnen und Kunden eine nachhaltige, resiliente und wirtschaftliche Wärmeversorgung sicher.

Andreas Herden, Managing Director Germany von nLighten, erklärt: „Das Abwärmeprojekt in Stuttgart ist ein weiterer Meilenstein für nLighten und zeigt, wie Rechenzentren zu aktiven Gestaltern der Energiewende werden können. Nach unserem erfolgreichen Abwärmeprojekt mit der Stadt Eschborn demonstrieren wir erneut, dass die digitale Infrastruktur Europas nicht nur leistungsfähig und vernetzt, sondern auch nachhaltig gestaltet werden kann.“

„Das Abwärmeprojekt mit nLighten schafft Mehrwert für alle Beteiligten: Es liefert klimafreundliche Wärme für unsere Kunden, stärkt das nachhaltige Geschäftsmodell des Rechenzentrums und ist ein wichtiger Schritt zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung in Stuttgart. Die Wärmelösungen Synergiepark Stuttgart sind als junges Unternehmen angetreten, um das gesamte Industriegebiet in Vaihingen und Möhringen mit klimaneutraler Wärme zu versorgen. Die Anbindung des Rechenzentrums ist der Lohn der vielen Planungen der vergangenen Jahre“, sagt Ulf Hummel, Geschäftsführer der Wärmelösungen Synergiepark Stuttgart.

Über nLighten

nLighten ist eine digitale Infrastrukturplattform, die innovative Edge-Rechenzentren in den wichtigsten europäischen Wirtschaftszentren entwickelt und betreibt. Die strategisch verteilten Rechenzentren bieten Unternehmen, privaten Nutzern und mobil tätigen Arbeitnehmern einen erstklassigen Netzwerkzugang. nLighten arbeitet daran, eine europaweite Präsenz in allen größeren Städten und kleineren Wirtschaftszentren aufzubauen.

Die Edge-Rechenzentren von nLighten sind Close, Coupled, Connected: Durch die Nähe zu Kunden und Nutzern stellt nLighten niedrige Latenzzeiten und hohe Verfügbarkeit für Unternehmen, mobile Arbeitskräfte und private Nutzer sicher. Mit einem starken Engagement für Nachhaltigkeit werden die Rechenzentren von nLighten mit der lokalen Gemeinschaft verbunden, um so zur Netzstabilität beizutragen und die Umweltbelastung zu minimieren. Durch die Anbindung an ein umfangreiches Netzwerk von Netzbetreibern und Dienstanbietern ermöglicht nLighten eine nahtlose Echtzeit-Datenkonnektivität in ganz Europa.

Gegründet im Jahr 2021 von einem Kernteam mit langjähriger Erfahrung und einem breiten Fachwissen in der Rechenzentrumsbranche und unterstützt durch I Squared Capital, einem führenden globalen Infrastrukturinvestor, setzt nLighten neue Maßstäbe für die digitale Infrastruktur in Europa.

Über Wärmelösungen Synergiepark Stuttgart

Die Stadt Stuttgart plant, bis 2035 klimaneutral zu sein. Die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung in Gewerbe- und Wohngebieten in der Landeshauptstadt spielt dabei eine zentrale Rolle. Im Synergiepark Stuttgart gehen die Stadtwerke Stuttgart GmbH und die e-con AG nun voran: Gemeinsam haben sie die Wärmelösungen Synergiepark Stuttgart (formal: Synergiepark Vaihingen Wärme GmbH & Co. KG) gegründet, um dort innovative Wärme- und Kältelösungen umzusetzen.

Ziel der Kooperation ist es, ein auf regenerativen Energiequellen basierendes Wärme- und Kältenetz aufzubauen, das den Bedarf von Industrie und Gewerbe deckt und dieses langfristig zu betreiben. Damit unterstützt die Gesellschaft Gewerbe- und Industriebetriebe dabei, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und beschleunigt so die Energiewende.

