Innovator-Award: Aerolight revolutioniert Gebäudedämmung

Als Innovator des Jahres 2024 ausgezeichnet

Der größte Publikumspreis der deutschsprachigen Wirtschaft rückt jährlich Unternehmen aller Größen und Branchen ins Rampenlicht, die in ihrem Bereich zukunftsweisend sind. Preisträger 2024 im Segment „Green Innovator des Jahres“: Die AEROLIGHT GmbH aus Duisburg für ihren nachhaltigen Hochleistungs-Dämmputz.

Die beiden Gründer Christoph Dworatzyk und Armin Steiner sind mit ihrem Startup angetreten, um die Fassadendämmung zu revolutionieren. Mit dem nach einem innovativen Verfahren hergestellten Aerogel-Granulat hat AEROLIGHT einen Hochleistungs-Dämmputz entwickelt, der vollständig recyclingfähig sowie frei von Erdöl, chemischen Zuschlagstoffen und Bioziden ist.

Mit einem innovativen Verfahren soll der bisher unerschwingliche Hightech-Werkstoff kostengünstig für den Massenmarkt verfügbar werden und damit einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung des Gebäudebestandes leisten.

Gründer mit Nachhaltigkeit im Herzen und Fachkompetenz im Kopf

Christoph Dworatzyk arbeitet seit mehr als zehn Jahren an der Systementwicklung mineralischer Dämmputzsysteme auf Basis von Perlit und Aerogel sowie an neuartigen Bindemitteln und funktionalen Füllstoffen für Putze und Farben. Er hat in dieser Zeit zahlreiche neue Rezepturen und Produktionsverfahren entwickelt und getestet. Als Ideengeber für das neuartige Produktionsverfahren für Silika Aerogel-Granulat wurde ihm 2023 der Fraunhofer Preis verliehen.

Auch Mit-Gründer Armin Steiner liegt das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit von jeher am Herzen. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik hat er diverse Führungspositionen in Beratungsgesellschaften und börsennotierten Unternehmen bekleidet und engagiert sich in weiteren Aufsichts- und Beiräten von Softwareunternehmen und Unternehmen, deren Fokus auf Nachhaltigkeit liegt.

Was sind Aerogele?

Aerogele sind das Leichtgewicht unter den Hightech-Materialien. Sie zählen zu den leichtesten Stoffen, die technisch herstellbar sind. Mit ihren zahlreichen, nützlichen Eigenschaften halten sie 14 Einträge im Guinness-Buch der Rekorde für Materialeigenschaften, inklusive „bester Isolator“ und „leichtester Feststoff“. Aerogele sind hochporöse Festkörper mit extrem geringer Dichte. Bis zu 99,98 % des Volumens besteht aus Poren, also aus luftgefüllten Hohlräumen. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von bis zu. 0,012 W/m*K ist es der beste mineralische Dämmstoff der Welt.

Aufgrund seiner hervorragenden Dämmeigenschaften und extremen Leichtigkeit eignet sich Aerogel-Granulat hauptsächlich zur Wärmedämmung und im Leichtbau. Zur Optimierung von Baustoffen wird Silica Aerogel-Granulat in Wärmedämmputzen, Dämmplatten, Dämmmatten, Dämmschäumen, dämmendem Beton und Farben eingesetzt. Es eignet sich als Einblasdämmung, zur Aussteifung von Holzgefachen in der seriellen Sanierung, sowie in Infraleichtbeton für eine modulare und monolithische Bauweise. Als Querschnittstechnologie eignet sich Aerogel-Granulat für viele weitere industrielle Anwendungen, insbesondere als Superisolator in der Batterietechnik.

Gebäudedämmung revolutioniert

In seiner Anwendung unter dem Namen CERABRAN® AEROPUTZ revolutioniert die Aerogel-Anwendung die Gebäudedämmung und überzeugt mit einzigartigen Dämmeigenschaften: Durch die Verwendung der Silica Aerogel-Partikel wird der extrem niedrige Bemessungswert von 0,027 W/(mK) erreicht, der einen schlanken Aufbau mit deutlich geringeren Schichtstärken als konventionelle Wärmedämm-Verbundsysteme ermöglicht. Bereits mit 2-3 cm Dämmschicht wird der Mindestwärmeschutz erreicht. Der Werkstoff ist ein rein mineralischer Kalkputz und frei von Erdöl, chemischen Zuschlagstoffen, Kunststoffen und Bioziden.

Durch die langanhaltende Karbonatisierung wird der Dämmputz mit der Zeit immer härter. Die lange Lebensdauer der Fassade verbessert die Amortisationszeit und ist für Bauherren dauerhaft wirtschaftlich interessant. Die Technologie eignet sich universell für die Außen- und Innendämmung im Bestand, im Neubau und im Denkmalschutz.

Auszeichnung in Berlin

AEROLIGHT hat mit diesem Ansatz das Nominierungskomitee überzeugt und wird auf einem feierlichen Festakt am 15. November in Berlin vor rund 400 Unternehmern als „Innovator des Jahres 2024“ ausgezeichnet.

Noch bis zum 15. November steht das Unternehmen als einer von 20 Innovatoren zur öffentlichen Publikumswahl. Zur Abstimmung geht es hier.

Der Innovator des Jahres ist der größte Publikumspreis der deutschen Wirtschaft. Innovative Produkte, Verfahren und Standorte quer durch alle Branchen, alle Betriebsgrößen und alle Innovationsformen stehen alljährlich zu Wahl.

Firmenkontakt

IOY Innovator of the Year GmbH

Christiane von Schönberg

Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40

10117 Berlin

(+49) (0) 2131 / 77 687 – 20



https://www.innovator-des-jahres.com/voting/

Pressekontakt

IOY Innovator of the Year GmbH

Evi Papadopoulou

Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40

10117 Berlin

(+49) (0) 178 8487978



https://www.innovator-des-jahres.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.