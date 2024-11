Touchpanels mit mehr Sicherheit vor Cyberangriffen

Die tci GmbH präsentiert mit dem F07A ein neues Touchpanel der bewährten F-Serie. Das Touchpanel mit kapazitivem 7-Zoll-Multitouch-Display wurde nach dem Security-by-Design-Konzept entwickelt. Es bietet nicht nur die ideale Basis für Bedienungs- und Visualisierungsaufgaben in der Industrie, Produktion und Logistik, sondern auch Cyber-Sicherheit auf höchstem Niveau. Das System basiert auf einem gehärteten Linux-Kernel mit Yocto-Framework und setzt auf ein schreibgeschütztes Root-Dateisystem, das unerwünschte Manipulationen verhindert. Zudem wird der Bootloader so konfiguriert, dass ausschließlich signierte Images akzeptiert werden, was ein hohes Maß an Integrität und Schutz bietet. Für die Wartung und Aktualisierung der Systeme stellt tci sichere Cloud-basierte Updates zur Verfügung. Diese Funktion gewährleistet, dass die Anwender jederzeit von den neuesten Sicherheitsupdates und Software-Optimierungen profitieren können – und das ohne aufwendige manuelle Prozesse. Das Display mit kapazitivem Glastouch ist fugenlos in die gefräste Aluminiumfront eingebaut und bietet Schutzart IP65. Abgeschrägte Kanten sorgen für eine Reduzierung der Verschmutzung.

Über die tci GmbH

Seit mehr als drei Jahrzehnten entwickelt unser Team robuste Industrie-Computer und Touchpanels. Mit dieser Erfahrung in Entwicklung, Produktion und Service sind wir ein führender Anbieter von IT-gestützten Steuerungs- und Bedienlösungen in verschiedenen Branchen – von der industriellen Produktion und Fertigung über die Logistik und Verfahrenstechnik und bis hin zur Gebäudeautomation und zum Smarthome.

Im Jahr 2022 wurde die tci GmbH von zwei erfahrenen Mitarbeitern übernommen und damit der Generationswechsel vollzogen. Unsere Leidenschaft für Technik und unser Streben nach ständiger Verbesserung bestimmen nach wie vor unser Handeln. Durch die Übernahme der T2M2 GmbH im Jahr 2023 haben wir unsere Expertise im Bereich der Gebäudeautomation weiter ausgebaut.

Neben einer hohen Qualität und Zuverlässigkeit der Systeme sorgt unser langjähriger Reparatur- und Ersatzteilservice dafür, dass wir unseren Anwendern über den gesamten Lebenszyklus ihrer Anlage hinweg einen exzellenten Service bieten können.

