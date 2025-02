Insidermesse zum Thema Schüleraustausch

Veranstaltungen in Mainz, Düsseldorf, Stuttgart und München

Stuttgart, 25. Februar 2025 – Die Insidermesse, die sich dem Thema Schüleraustausch widmet, findet im März 2025 in vier deutschen Städten statt. Schüler und Eltern haben die Möglichkeit, sich aus erster Hand über High School Aufenthalte, Schüleraustauschprogramme und Summercamps im englischsprachigen Ausland zu informieren. Der Eintritt zur Messe ist kostenfrei.

Termine und Veranstaltungsorte:

Mainz: Samstag, 15. März 2025, 10.00 – 15.00 Uhr, Gymnasium Theresianum, Oberer Laubenheimer Weg 58, 55131 Mainz

Düsseldorf / Kaarst: Sonntag, 16. März 2025, 11.00 – 16.00 Uhr, Georg-Büchner-Gymnasium, Am Holzbüttger Haus 1, 41564 Kaarst

Stuttgart: Samstag, 22. März 2025, 10.00 – 15.00 Uhr, Paracelsus-Gymnasium, Paracelsusstr. 36, 70599 Stuttgart

München: Sonntag, 23. März 2025, 11.00 – 16.00 Uhr, Städt. Thomas-Mann-Gymnasium, Gmunder Str. 45, 81379 München

Direkter Austausch mit internationalen Bildungsexperten

Die Insidermesse zeichnet sich durch ihren praxisnahen Ansatz aus: Schulen, Ministerien und Partnerorganisationen aus Ländern wie Australien, Neuseeland, Kanada, den USA sowie Großbritannien & Irland präsentieren sich vor Ort. Die Repräsentanten dieser Institutionen reisen eigens an, um ihre Schulen persönlich vorzustellen und individuelle Fragen zu akademischen Standards, kulturellen Angeboten und Sportprogrammen zu beantworten. Diese einzigartige Gelegenheit ermöglicht es den Besuchern, wertvolle Informationen aus erster Hand zu erhalten und fundierte Entscheidungen für ihren geplanten Auslandsaufenthalt zu treffen.

Erfahrungen aus erster Hand

Besonders wertvoll sind die Erfahrungsberichte ehemaliger Austauschschüler, die auf der Messe über ihre persönlichen Erlebnisse und die Herausforderungen eines Schuljahres im Ausland berichten. Diese Insider-Informationen bieten einen realistischen Einblick und helfen zukünftigen Austauschschülern, sich optimal auf ihren Aufenthalt vorzubereiten.

Für alle Schularten geeignet

Ein High School Aufenthalt im Ausland ist in der Regel für Schüler der 9., 10. oder 11. Klasse vorgesehen und steht Schülern aller Schularten offen. Die Veranstaltung richtet sich somit an ein breites Publikum und bietet umfassende Informationen für alle, die an einem Schüleraustausch interessiert sind.

Ein Muss für Austauschinteressierte

Die Insidermesse ist ein unverzichtbares Event für alle, die sich umfassend über die Möglichkeiten eines Schuljahres im Ausland informieren möchten. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um direkt mit Experten und ehemaligen Austauschschülern ins Gespräch zu kommen und wertvolle Einblicke in die unterschiedlichen Programme und Länder zu gewinnen.

Southern Cross, gegründet 1998, ist einer der führenden Anbieter von High School Aufenthalten in Australien, Neuseeland und Kanada. Mit über 25 Jahren Erfahrung und einem Team, das ausnahmslos aus Experten mit eigenen Auslandserfahrungen besteht, bietet Southern Cross maßgeschneiderte Programme für Schüler, die eine qualitativ hochwertige Auslandserfahrung suchen. Die enge Zusammenarbeit mit Schulen und Bildungsministerien vor Ort garantiert eine kompetente und persönliche Betreuung.

Die Insidermesse ist eine zweimal jährlich stattfindende Veranstaltung, die sich auf Schüleraustauschprogramme und Auslandsaufenthalte spezialisiert hat. Sie bietet Schülern und Eltern die Möglichkeit, sich aus erster Hand über internationale Bildungsangebote zu informieren und individuelle Fragen direkt an Experten zu richten.

