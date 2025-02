LokSpace bietet verkürzte Ausbildung zum Eisenbahner im Betriebsdienst, inklusive der Ausbildung zum TriebfahrzeugführerIn mit IHK-Abschluss

Flexible Teilqualifizierung ermöglicht breiten Zugang zum Beruf

Siegburg, den 25.2.2025 LokSpace bietet ab sofort die Ausbildung zum „Eisenbahner im Betriebsdienst – Lokführer und Transport“ mit IHK-Abschluss an. Die Ausbildung ist auf zwei Jahre verkürzt und durch eine innovative Teilqualifizierung modular aufgebaut. Dadurch wird der Beruf des Triebfahrzeugführers / der Triebfahrzeugführerin einer breiteren Zielgruppe zugänglich gemacht. „Und genau dies war uns bei der Konzeption wichtig“, erläutert Daniela Koch, pädagogische Leitung der LokSpace, für die dieses Modell ein persönliches Anliegen ist. „Aus vielen Beratungsgesprächen weiß ich, dass viele Interessierte genau eine solche Möglichkeit benötigen, weil sich familiäre Verpflichtungen ergeben, wenn z. B. Kinder oder Eltern betreut werden müssen. Diese lassen sich mit einer Vollzeitausbildung nicht immer unter einen Hut bringen. Durch den Erwerb von Teilqualifikationen ist dies in der Regel möglich“, betont Koch.

Sechs aufeinander aufbauende Teilqualifikationen

Die Ausbildung gliedert sich in sechs aufeinander aufbauende Teilqualifizierungsbausteine (TQ 1 – TQ 6), die den TeilnehmerInnen schrittweise Qualifikationen vermitteln. Zunächst erwerben sie die grundlegenden Voraussetzungen für den Triebfahrzeugführerschein. Darauf aufbauend folgt die Qualifizierung zum Rangierbegleiter, die es den TeilnehmerInnen ermöglicht, eigenständig in diesem Berufsfeld tätig zu werden. Im weiteren Verlauf werden die notwendigen theoretischen Inhalte für die Tätigkeit als TriebfahrzeugführerIn vermittelt, bevor die praktische Ausbildung abgeschlossen wird und die TeilnehmerInnen vollumfänglich als TriebfahrzeugführerInnen eingesetzt werden können. Ergänzende Qualifikationen für spezifische Einsatzgebiete wie besondere Strecken oder Fahrzeugtypen erweitern das berufliche Spektrum. Abschließend werden Kenntnisse in Disposition, Qualitätsmanagement und Fahrgastrechten vermittelt, um die organisatorischen und kundenbezogenen Kompetenzen zu vertiefen.

Individuelle Ausbildungsplanung möglich

Die modulare Struktur ermöglicht den TeilnehmerInnen eine individuelle Ausbildungsplanung, die sie an ihre persönliche Lebenssituation anpassen können. Daniela Koch, pädagogische Leitung von LokSpace, betont, dass nicht jeder die gesamte Ausbildung auf einmal absolvieren muss. Das Modell der Teilqualifizierung bietet die Flexibilität, nach und nach Qualifikationen zu erwerben und dennoch eine langfristige Perspektive im Eisenbahnsektor zu haben. TeilnehmerInnen, die nicht alle Bausteine (TQ 1 – TQ 6) abschließen können, können beispielsweise bereits nach der Qualifikation zum Rangierbegleiter (TQ 2) in den Beruf einsteigen. Gleichzeitig besteht jederzeit die Möglichkeit, weitere Bausteine zu absolvieren und die vollständige Berufsausbildung Schritt für Schritt zu erlangen.

Mit diesem innovativen Ansatz bietet LokSpace eine nachhaltige Lösung zur Fachkräftesicherung im Eisenbahnsektor und trägt dazu bei, die Mobilität der Zukunft aktiv mitzugestalten. Vorgestellt wird das neue Ausbildungsmodel Mitte März in Dinslaken zusammen mit der begleitenden IHK Bonn / Rhein-Sieg.

Die LokSpace GmbH wurde 2019 von Eisenbahnern mit langjähriger Berufserfahrung mit dem Ziel gegründet, eine verantwortungsbewusste und moderne Ausbildung im Bereich Bahn-wesen anzubieten. Ein wichtiger Leistungsbaustein ist die Ausbildung Triebfahrzeugführer-Innen in 12 Monaten.

Zentraler Bestandteil der Ausbildungen im Hause LokSpace, ist eine digitale Lernplattform, die nach den Vorstellungen der LokSpace Gründer und den Anforderungen an eine moderne Ausbildung im Bahnwesen entwickelt und konzipiert wurde. Die LokSpace GmbH ist ein durch das Eisenbahn-Bundesamt anerkannter Ausbildungsbetrieb mit vier eigenen Schulungs-zentren in Siegburg, Hagen, Dinslaken und Ulm. In Zusammenarbeit mit Partnern bietet LokSpace diese Ausbildung an insgesamt 16 Standorten in Deutschland an.

Seit September 2024 ist LokSpace Mitglied im Unternehmensnetzwerk Klimaschutz (UNK) und pflanzt in Zusammenarbeit mit wald.de für jeden Teilnehmenden einen Baum.

Die LokSpace GmbH gehört zu einem Unternehmensverband, dessen Unternehmen Leistungen rund um das Bahnwesen anbieten.

