Intelligente Netzwerktechnik

Industrie 4.0 – Wie sich die Geschäftswelt verändert

Die intelligente Vernetzung in einem Unternehmen im Sinn der Industrie 4.0 bietet hohe Chancen auf Kostenreduzierung, Umsatzsteigerung und langfristiges Wachstum. Die Backens Systems GmbH aus Hilden unterstützt Unternehmen auf dem Weg in die moderne Zukunft, in der Systeme eigenständig kommunizieren, sich das Licht bei Dunkelheit automatisch einschaltet oder eine Maschine selbstständig Material nachbestellt.

“Was früher fast nach Science Fiction klang, ist heute bereits im Alltag vieler Unternehmen angekommen”, erklärt der Technikexperte Dirk Backens, der dieses Jahr 25-jähriges Unternehmerjubiläum feiert. Mit den ganzheitlichen und modernen Netzwerklösungen der Backens Systems GmbH lassen sich Sicherheit und Effizienz steigern und gleichzeitig Kosten und Energie sparen.

Die softwarebasierten, selbstorganisierenden Netze, die Backens für seine Kunden einrichtet, sind besonders flexibel. Konkret heißt dies, dass mithilfe intelligenter Gebäudetechnik die Beleuchtung, Temperaturregelung oder Beschattung im Büro für die Mitarbeiter je nach äußeren Wetter- und Lichtbedingungen ganz automatisch optimal gesteuert werden. Maschinen müssen nicht mehr stillstehen, weil beispielsweise aufgrund eines menschlichen Fehlers kein Material nachbestellt wurde.

Im Sinne der Nachhaltigkeit und Energieeinsparung sind LED-Leuchtmittel, die über Power-over-Ethernet betrieben werden, die beste Wahl. In der Telekommunikation kommt eine dezentrale Infrastruktur mit aktiven Netzwerkkomponenten und Voice-over-IP-Technologie zum Einsatz.

Die Backens Systems GmbH berät Unternehmen zum Thema Industrie 4.0 und modernen Netzwerklösungen. Die Spezialisten kümmern sich um die individuelle Planung und anschließende Installation vor Ort.

Weitere Informationen zu Zutrittskontrolle Wuppertal, IP Telefonanlage Remscheid und Sicherheitstechnik Langenfeld sowie andere Themen gibt es auf https://www.backens-systems.de.

Die Backens Systems GmbH ist ein mittelständisches und inhabergeführtes Unternehmen, das sich seit 1995 durch die Liebe zur technischen Perfektion auszeichnet. Dahinter stehen ein Inhaber und ein Team von technikbegeisterten Menschen, die sich auf die Installation und Pflege von Kommunikations-, Netzwerk- und Sicherheitstechnik spezialisiert haben. Sie sorgen stets dafür, dass die Lösungen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Zuverlässigkeit und die Sicherheit für Mensch und Maschine stehen dabei immer im Mittelpunkt.

