Internationaler Krankenversicherer Globality Health und ERGO-Bezirksdirektion Haus ergänzen das BARIG Business-Partner-Netzwerk

Breite Versicherungs-Expertise für mehr Flexibilität und Sicherheit

Im Luftverkehr sind bis heute die Folgen der Corona-Pandemie evident. Die gesamte Branche befindet sich inmitten eines tiefgreifenden Wandels, der zahlreiche Veränderungen nach sich zieht. Diese Transformation treiben Fluggesellschaften in Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen gemeinsam voran und erfüllen damit auch die sich verändernden Anforderungen seitens der Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter.

Vor diesem Hintergrund baut das Board of Airline Representatives in Germany (BARIG) sein branchenübergreifendes Netzwerk weiter gezielt aus. Mit dem international erfahrenen Krankenversicherer Globality Health und der ERGO-Bezirksdirektion Haus in Dreieich (Frankfurt am Main) heißt die BARIG-Community zwei neue Business Partner willkommen. Diese bringen hohe, globale Expertise im Versicherungswesen ein und unterstützen im Rahmen von kurz- und langfristigen Entsendungen von Mitarbeitern ins Ausland. So erleichtern sie den Unternehmen unter anderem das Wahrnehmen ihrer Fürsorgepflicht sowie die Einhaltung internationaler Compliance-Vorgaben. Im Hinblick auf das Personalmanagement der BARIG-Mitgliedsunternehmen trägt das Know-how der beiden neuen Partner dazu bei, mit zeitgemäßer Flexibilität agieren zu können.

„Selten zuvor gab es in unserer Industrie zeitgleich derart viele Herausforderungen, die sich jedoch in Zusammenarbeit mit Partnern aus anderen Branchen effizient lösen lassen. Übergreifende Kooperationen sind ein Schlüssel zum gemeinsamen, nachhaltigen Erfolg“, erklärt Michael Hoppe, BARIG Chairman und Executive Director. „Mit Globality Health und der ERGO-Bezirksdirektion Haus begrüßen wir zwei ausgewiesene Experten in unserem Netzwerk mit fundiertem, internationalem Fachwissen.“

Oliver Haus, Inhaber und Geschäftsführer der ERGO-Bezirksdirektion Haus: „Seit 28 Jahren berate und betreue ich Unternehmen bei der Absicherung ihrer internationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich freue mich auf den anregenden Austausch mit der BARIG-Community und stehe den Airlines sowie ihren Belegschaften mit ganzheitlicher Beratung zu den Versicherungslösungen von Globality Health – und darüber hinaus – zur Seite.“

Dr. Cornelia Röskau, Managing Director Globality Health: „Als internationaler Krankenversicherer konzentriert sich Globality Health auf die Absicherung von Expats, also Menschen, die zeitweise oder auch längerfristig im Ausland arbeiten und leben. Viele international tätige Unternehmen vertrauen unserer langjährigen Erfahrung und unserem weltweiten Service-Netzwerk. Wir freuen uns, unsere Expertise und Leistungen nun auch der BARIG-Community zur Verfügung zu stellen.“

Weitere aktuelle BARIG-Themen und News zur Luftfahrt gibt es unter www.barig.aero/news

BARIG (Board of Airline Representatives in Germany e.V.) vertritt die gemeinsamen Interessen von mehr als 100 nationalen und internationalen Fluggesellschaften aus Linienflug, Ferienflug und Air Cargo. Seit seiner Gründung 1951 arbeitet der Airline-Verband für die Verbesserung der Rahmenbedingungen des Luftverkehrs in Deutschland und ist Ansprechpartner für Politik, Behörden, Wirtschaft und Medien. www.BARIG.aero, https://de.linkedin.com/company/barig, www.instagram.com/barig.aero

Firmenkontakt

BARIG (Board of Airline Representatives in Germany e.V.)

Michael Hoppe

Frankfurt Airport Center ( FAC ) 1 HBK 27

60549 Frankfurt am Main

069 – 237288



http://www.BARIG.aero

Pressekontakt

Claasen Communication

Ralph Steffen

Im Schelmböhl 40

64665 Alsbach

06257 – 68781



http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.