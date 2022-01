IPH erhält Mandat für City Galerie in Aschaffenburg

Die City Galerie Aschaffenburg, das größte Center Nordbayerns mit einer Handelsfläche von 46.600 m² ist der fünfte Mandatsgewinn für IPH im Jahr 2021.

München, 31. Januar 2022 – Die IPH Centermanagement, der größte unabhängige Center Manager Deutschlands, hat zum 01.01.2022 das Center- und Vermietungsmanagement-Mandat für die City Galerie in Aschaffenburg übernommen. Eigentümer der Immobilie mit über 57.000 m² gewerblicher Nutzfläche ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft Principal Real Estate Spezialfondsgesellschaft mbH aus Frankfurt am Main. Nach dem kürzlich erfolgten Mandatsgewinn der Buchholz Galerie in Niedersachen handelt es sich damit schon um den fünften Neuzugang im Portfolio von IPH Centermanagement im Jahresverlauf 2021.

“Die City Galerie Aschaffenburg mit ihrer Größe, langen Geschichte und Bedeutung für die Stadt und die umliegende Region ist ein Asset, auf dessen Management wir uns besonders freuen. Wir wissen das Vertrauen von Principal Real Estate zu schätzen und wollen mit unserem charakteristischen interdisziplinären Ansatz das volle Potenzial des Standorts heben und den nötigen Wandel proaktiv gestalten”, erklärt Marcus Eggers, Geschäftsführer von IPH Centermanagement.

Die City Galerie Aschaffenburg befindet sich im Herzen der Stadt zwischen der innerstädtischen Fußgängerzone und dem zentralen Park Schöntal. Es handelt sich um das größte Center Nordbayerns. Die Immobilie aus dem Jahr 1974 umfasst insgesamt mehr als 57.000 m² gewerbliche Nutzfläche, wovon mit rund 47.000 m² der Großteil auf klassischen Einzelhandel entfällt. Neben einem kleinen Anteil Wohnen handelt es sich beim Rest der Fläche um Büronutzung. Insgesamt finden Besucher mehr als 70 individuelle Shops vor, die Ankermieter sind C&A, Drogerie Müller, H&M, Intersport, MediaMarkt sowie REWE. Das Center verfügt zudem über 1.612 PKW-Stellplätze.

Bereits seit 2020 durchläuft die City Galerie Aschaffenburg einen umfassenden Refurbishment-Prozess, der angesichts veränderter Einkaufs-, Arbeits- und Lebensgewohnheiten der Menschen einen nachhaltigen Nutzungsmix ermöglichen soll. Diesen Prozess wird IPH Centermanagement im Rahmen des Centermanagement- und Vermietungsmandats aktiv begleiten und zum Abschluss bringen.

“Schon heute integriert die City Galerie neben klassischem Einzelhandel erfolgreich ergänzende Nutzungen wie Büro, Wohnen und Kinderbetreuung. Diese Logik wollen wir weiter ausbauen und positive Kopplungseffekte für alle unsere Mieter generieren. Im Fokus stehen für uns vor allem Freizeit- und Fitnessangebote, insbesondere solche mit Alleinstellungsmerkmal und Erlebnischarakter”, so Eggers.

Die IPH Centermanagement ist ein Joint Venture zwischen IPH Handelsimmobilien und IC Immobilien Gruppe. Sie ist auf das ganzheitliche Center Management, die strategiekonforme Vermietung und ein effizientes Property Management spezialisiert. Als Deutschlands größter unabhängiger Shopping-Center-Dienstleister vertritt das Unternehmen ausschließlich die Interessen seiner Auftraggeber. Mehr als 170 Experten der IPH Gruppe verfügen dabei über ein tiefes Wissen rund um die Themen “Immobilie”, “Handel” und “Kunde”. Derzeit betreut die IPH Centermanagement rund 20 Handelsimmobilien in ganz Deutschland – von großen Shopping Centern bis hin zu komplexen Fachmarktzentren. Die Leistungserbringung erfolgt dabei bausteinartig und ist an die individuellen Bedürfnisse der Kunden angepasst. Die IPH Centermanagement gehört zum Netzwerk der BBE Handelsberatung.

