Ist Veganismus nur ein weiterer Trend?

Oder eine gesunde Ernährungsweise?

Veganismus, ein Lebensstil, der sich dafür einsetzt, die Verwendung von tierischen Produkten, insbesondere in der Ernährung, nämlich Milchprodukte, Fleisch und Geflügel, einzustellen. Veganismus ist nicht nur eine Gewohnheit, sondern hat sich auch zu einem Trend zu einer gesunden Lebensweise entwickelt, da immer mehr Menschen über die Schäden lernen, die er der Umwelt und den Tierarten zufügt. Der Grundgedanke des Veganismus besteht darin, damit aufzuhören, Tiere zu stressen, auszubeuten und ihnen das Leben bis zum Ende ihrer Art zu nehmen.

Obwohl Fleisch, Milchprodukte und Geflügel uns Eiweiß und Kalorien liefern, ist ihr Verzehr inzwischen etwas gefährlich geworden, da Eier gespritzt werden, damit sich das Eiweiß schneller entwickeln kann, Milch mit Hilfe von Chemikalien und Hormonen aus dem Labor hergestellt wird, Kühe, Büffel und andere Tiere als Zuchtmaschine gehalten werden, um ihre Art hervorzubringen. Sie werden in großen Fabriken gefesselt und mit Hilfe von Maschinen wird ihre Milch in großen Mengen gewonnen. Deshalb ist die Milchindustrie in Wirklichkeit bekanntlich nicht so weiß wie dargestellt. Dieser Frage geht auch der folgende Artikel nach: https://gesundheit-im-leben.de/2020/10/22/veganismus-ein-weiterer-trend-oder-eine-gesunde-ernaehrungsweise/

Neben Kühen und Büffeln werden auch viele andere Tiere abgeschossen, um Kleidung, Handtaschen, Brieftaschen, Schuhe, Schmuck usw. herzustellen. Die Tiere werden extrem brutal behandelt, wodurch die Population einiger Tiere im Dschungel existiert, während die Haustiere barbarisch behandelt werden, um das eine oder andere Produkt herzustellen.

Das Bewusstsein dafür, dass Nahrung die Hauptursache für Gesundheit oder Krankheit ist, nimmt zu. Die Menschen werden sich auch ihres Kohlenstoff- und Wasser-Fußabdrucks bewusst. Gesundheit ist der Weg in die Zukunft.

Trotz der Behauptungen der Fleischindustrie, Veganismus sei eine vorübergehende Modeerscheinung, sagt die Pflanzenindustrie, der Sektor sei jetzt “mainstream”, wobei jüngste Verkaufszahlen zeigen, dass der Markt allein im letzten Jahr um 20 Prozent auf 3,3 Milliarden Dollar geschossen ist.

Der zunehmende Konsum veganer Produkte bedeutet, dass die Branche von einem relativen Nischenmarkt zu einem vollwertigen Mainstream-Markt geworden ist.

Fleisch- und Milchalternativen auf pflanzlicher Basis sind nicht mehr nur für Vegetarier oder Veganer, jetzt genießen sogar die Mainstream-Verbraucher diese köstlichen und innovativen Optionen auf dem heutigen Markt.

