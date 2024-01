iTAC erhält „Company of the Year Award 2023“ von Frost & Sullivan

Best in Class in der MedTech- und Life-Sciences-Branche

Montabaur, 22. Januar 2024 – Die iTAC Software AG wurde von Frost & Sullivan als „Company of the Year 2023“ in der MedTech- und Life-Sciences-Branche ausgezeichnet. Dieser Award bestätigt die führende Position von iTAC im deutschen MOM/MES-Markt. Das Unternehmen, das zum Dürr-Konzern gehört, hat durch innovative Lösungen und einen klaren Kundenfokus sowie eine starke Rolle im Markt – bei einem Wachstum von 10 % im Jahr 2023 – überzeugt.

Die Manufacturing Operations Management-Lösung iTAC.MOM.Suite setzt Standards in der Fertigungsindustrie. Sie vereint Manufacturing Execution System (MES)-Funktionen mit Echtzeitlösungen zur Steuerung, Optimierung und Prognose von Produktionsprozessen. Das MOM besitzt alle erforderlichen Funktionen für die Vernetzung und Automatisierung von Prozessen. Die offene und serviceorientierte Architektur bildet die Basis für eine nahtlose Integration in bestehende Systemlandschaften. Der Microservices-Ansatz, unterstützt von Low-Code-Anwendungen, ermöglicht eine einfache und bedarfsgerechte Erweiterbarkeit um neue Funktionalitäten.

In die Software-Lösungen von iTAC fließen mehr als 25 Jahre Erfahrung ein. Das Unternehmen berücksichtigt bei seinen Produktentwicklungen stets die wichtigsten Trends und sorgt für eine hohe Benutzerfreundlichkeit.

Starke Ausrichtung auf Kundenbedarfe

„In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen mit klaren Roadmaps, die für eine erfolgreiche Zielerreichung sorgen und gleichzeitig Vertrauen schaffen, so dass langfristige Partnerschaften entstehen“, erklärt Martin Heinz, Vorstand der iTAC Software AG.

Chandni Hussain, Branchenanalystin beim Beratungsunternehmen Frost & Sullivan, unterstreicht: „Die erfahrenen Fachleute von iTAC führen Kunden durch den gesamten Prozess – von der Bedarfsanalyse bis zur erfolgreichen Implementierung – und stellen sicher, dass sie die Unterstützung erhalten, die sie benötigen. Kundenzufriedenheit hat oberste Priorität, während das iTAC-Team und die Software dafür sorgen, die Produktivität der Unternehmen zu erhöhen und deren langfristige Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen.“

Führendes MOM für die MedTech- und Life-Sciences-Branche

Die MES/MOM-Lösung von iTAC ermöglicht es produzierenden Unternehmen, die Qualität und Durchsatzleistung in ihrer Fertigung zu steigern. Sie kommt in unterschiedlichen Branchen zum Einsatz – von Energie bis Elektromobilität. Auch im MedTech- und Life-Sciences-Bereich befähigt sie Unternehmen dazu, wettbewerbsfähig zu bleiben und Innovationskraft aufzubauen.

„iTAC führt im MedTech- und Life-Sciences-Bereich die MES/MOM-Anbieter an. Die iTAC.MOM.Suite ermöglicht die Steuerung, Optimierung und Vorhersage von Produktionsprozessen anhand von KI in Echtzeit. Das ist es, was produzierende Unternehmen für die digitale Transformation und zur Bewältigung der Herausforderungen heute und morgen benötigen. Das Unternehmen kombiniert einen hohen technologischen Innovationsgrad mit bewährten Praktiken. iTAC hat sich den Ruf erworben, insgesamt die beste Lösung im Markt anzubieten. Diese Faktoren haben uns zur Award-Vergabe bewogen“, sagt Marcos Ainchil, Best Practices Research Analyst bei Frost & Sullivan.

Jedes Jahr vergibt Frost & Sullivan einen „Company of the Year Award“ an die Organisation, die in Bezug auf Wachstumsstrategie und Umsetzung in ihrem Bereich herausragende Leistungen zeigt. Die Auszeichnung würdigt ein hohes Maß an Innovation bei Produkten und Technologien sowie die resultierende Führungsposition in Bezug auf Kundennutzen und Marktdurchdringung. Die Branchenanalysten vergleichen Marktteilnehmer und messen die Leistung durch eingehende Interviews, Analysen und umfangreiche sekundäre Recherchen, um Best Practices in der Branche zu identifizieren.

Die iTAC Software AG, ein eigenständiges Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaukonzerns Dürr, bietet internetfähige Informations- und Kommunikationstechnologien für die produzierende Industrie. Das 1998 gegründete Unternehmen zählt heute zu den führenden MES/MOM-Herstellern. Die iTAC.MOM.Suite ist ein ganzheitliches Fertigungsmanagementsystem, das weltweit bei Unternehmen unterschiedlicher Industriezweige wie Automotive, Elektronik/EMS, Telekommunikation, Medizintechnik, Metallindustrie und Energie zum Einsatz kommt. Weitere Systeme und Lösungen zur Umsetzung der IIoT- und Industrie 4.0-Anforderungen runden das Portfolio ab. Die iTAC Software AG hat ihren Hauptsitz in Montabaur in Deutschland sowie eine Niederlassung in den USA, in Mexiko, China und Japan, und verfügt über ein weltweites Partnernetzwerk für Vertrieb und Service. Die Philosophie von iTAC ist es, Menschen, Daten und Systeme miteinander zu verbinden.

Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Kompetenz in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert vor allem die Automobilindustrie, Produzenten von Möbeln und Holzhäusern sowie die Branchen Chemie, Pharma, Medizinprodukte und Elektro. Im Jahr 2022 erzielte er einen Umsatz von 4,3 Mrd. EUR. Das Unternehmen hat rund 20.500 Beschäftigte und verfügt über 140 Standorte in 32 Ländern. Der Dürr-Konzern agiert mit den drei Marken Dürr, Schenck und HOMAG sowie mit fünf Divisions am Markt.

