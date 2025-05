Ivalua gibt Gewinner der Global Partner Awards bekannt

Bekanntgabe auf der Ivalua NOW in Paris und New Orleans vor mehr als 1.000 Beschaffungsexperten

Frankfurt am Main, 27. Mai 2025 – Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, hat die Gewinner seiner jährlichen globalen Partnerauszeichnungen bekanntgegeben. Mit den Auszeichnungen werden die Beiträge der Partner zum Erfolg von Ivalua und den gemeinsamen Kunden in den vergangenen 12 Monaten gewürdigt. Dabei stehen insbesondere gemeinsame Geschäftsinitiativen und die steigende Zahl von inzwischen deutlich über 2000 zertifizierten Beratern im Vordergrund.

Die ausgezeichneten Partner in den verschiedenen Kategorien sind:

Global Partner of the Year: Accenture

EMEA Partner of the Year: KPMG

AMER Partner of the Year: Accenture

APAC Partner of the Year: KPMG Australia

Northern Europe Value Award: TSM

Southern Europe Value Award: PwC

Collaboration Value Award: PwC Singapore

France Value Award: Cyrias

Public Sector Value Award: CKS

Customer Success Value Award: OJC

Procurement Transformation Value Award: Capgemini

Die Partner von Ivalua spielen eine entscheidende Rolle für den Erfolg des Unternehmens. Gemeinsam unterstützen sie hunderte von Ivalua-Kunden. Auf Seiten der Partner sind weltweit mehr als 2.600 Berater für die Ivalua Plattform zertifiziert, und diese Zahl steigt weiter rasant an. Neben der Unterstützung bei der Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten und der Implementierung von Projekten bieten die Partner Mehrwertdienste wie Change-Management für Kunden und beschleunigen Innovationen auf der Ivalua Plattform.

Die Low-Code/No-Code-Plattform von Ivalua ermöglicht es den Partnern, schnell neue Funktionalitäten zu entwickeln, für die anderswo Entwickler eingesetzt werden müssten. Diese und andere Innovationen können zertifiziert und den Kunden über den Add-on Store von Ivalua zur Verfügung gestellt werden.

Ivalua: „Partner sind Herzstück der Wachstumsstrategie“

„Unsere Partner sind das Herzstück der Wachstumsstrategie von Ivalua. In den letzten Jahren haben sie eine entscheidende Rolle dabei gespielt, unser Geschäft auszubauen, Innovationen voranzutreiben und den Support für unsere Kunden weltweit weiter zu verbessern“, sagt Gabriel Giret, VP Global Alliances & Academy bei Ivalua und ergänzt: „Wir freuen uns über das stark beschleunigte Wachstum unseres Partner-Ökosystems und unserer Community von zertifizierten Ivalua-Experten. Ich möchte die Partner würdigen, die im vergangenen Jahr mehr als das Übliche geleistet haben: Herzlichen Glückwunsch an die Preisträger und vielen Dank an alle unsere Partner für ihre kontinuierliche und unschätzbare Unterstützung“.

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten und mit KI-Agenten unterstützten Spend-Management-Lösungen. Unsere durchgängige Source-to-Pay-Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die Nachhaltigkeit zu verbessern, Risiken zu senken und die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Gartner und anderen Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

