Jan-Hendrik Abels ist neuer CTO bei bonamic

Mit ihm baut bonamic sein Systemhausgeschäft aus, um Kunden für die

Herausforderungen der digitalen Arbeitswelt zu rüsten.

Bochum, 1. September 2025 – Jan-Hendrik Abels ist der neue Chief Technology

Officer (CTO) bei der bonamic GmbH. Das 2019 gegründete Bochumer Unternehmen hat sich bereits als führender Partner für moderne IT und Konnektivität im Ruhrgebiet und darüber hinaus etabliert. Ab sofort ist Abels für den Aufbau des Systemhausgeschäfts zuständig, um die digitale Zukunft der Kunden ganzheitlich zu gestalten.

Der 37-Jährige, der ein naturwissenschaftliches Studium im Bereich Biologie absolvierte, startete seine Karriere als Quereinsteiger in der IT-Branche. Nach einer verkürzten Ausbildung zum IT-Systemkaufmann im Jahr 2015 übernahm er schnell Verantwortung in technischen und vertrieblichen Rollen. Als Technical Sales Manager sammelte er erste Erfahrungen im Solution Business, bevor er 2018 seine erste Führungsaufgabe als Teamleiter der IT-System Engineers übernahm. In den folgenden Jahren entwickelte er sich kontinuierlich in verschiedene Managementfunktionen weiter und verantwortete zuletzt als Head of Business Consulting und CTO die strategische Ausrichtung des Lösungsgeschäfts beim Bochumer IT-Systemhaus think about IT GmbH. Sein Schwerpunkt lag dabei auf der Weiterentwicklung von Managed Services, Modern Workplace und IT-Security-Lösungen für mittelständische Kunden.

In seiner neuen Rolle bei bonamic möchte Abels das Unternehmen als 360°-Anbieter im IT-Lösungsgeschäft für den Mittelstand positionieren. Das Portfolio soll dafür konsequent in den Bereichen Modern Workplace, SD-WAN sowie Network- und Endpoint-Security erweitert werden. Ergänzt durch Mobilfunklösungen, Mobile Device Management (MDM) und bereits etablierte Infrastrukturdienstleistungen entsteht so ein durchgängiges End-to-End-Angebot.

„Unsere Kunden erhalten künftig alle Services aus einer Hand. Von der sicheren Standortvernetzung bis hin zum modernen Arbeitsplatz“, so Abels.

Seine Rolle sieht er als Navigator und Sparringspartner für die Fachabteilungen. Er möchte die verschiedenen Streams konsolidieren und zu einem skalierbaren MSP-Portfolio weiterentwickeln, das durch Transparenz, Automatisierung und klar messbare KPIs überzeugt.

Abels Vision ist es, bonamic in den kommenden Jahren als führenden Managed Service Provider für den Mittelstand zu etablieren – als Partner, der mit Innovation, Sicherheit und Verlässlichkeit die digitale Zukunft seiner Kunden gestaltet und aktiv mitbegleitet.

Die bonamic GmbH verbindet seit 2019 Unternehmen und Organisationen mit moderner IT und Konnektivität. Das Portfolio umfasst IT-Services, Business Mobilfunk und Internet – mit dem Ziel, digitale Arbeitsplätze sicher, effizient und zukunftsfähig zu gestalten.

