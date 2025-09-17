UTA Edenred hat jetzt alle Shell Service-Stationen in Deutschland im Akzeptanznetz

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, hat die Zusammenarbeit mit Shell weiter ausgebaut und zum 1. September 500 zusätzliche Shell Stationen in Deutschland ins UTA Akzeptanznetz aufgenommen. Mit diesem Schritt bietet die UTA Card nun Zugang zum gesamten Shell Netz in Deutschland mit aktuell rund 1.950 Tankstellen.

An den Stationen beziehen UTA Kunden Diesel, Benzin, AdBlue, LNG, HVO100 und Schmierstoffe und können zudem Fahrzeugreinigungsservices für Pkw nutzen.

„Shell zählt zu unseren langjährigsten Akzeptanzpartnern und ich freue mich sehr, dass wir nun als erster Mobilitätsdienstleister auf dem deutschen Markt die volle Shell Akzeptanz anbieten können“, sagt Lukas Schneider, Commercial Director EMEA bei UTA Edenred. „Nach dem Ausbau unserer Kooperation mit Shell in Spanien und Großbritannien ist die Netzerweiterung in Deutschland bereits der dritte Meilenstein, den wir in diesem Jahr in Partnerschaft mit Shell setzen.“

In den vergangenen Monaten hatte UTA Edenred ebenfalls rund 270 Shell Tankstellen auf dem spanischen Festland und den Balearen ins Netz aufgenommen sowie über 500 Stationen im Vereinigten Königreich angeschlossen.

Jerome Reinecke, Leiter Roaming and Pricing Europe bei Shell: „Shell und UTA Edenred verbindet bereits eine langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit in vielen europäischen Märkten. Wir freuen uns, die Kunden von UTA Edenred an weiteren Shell Tankstellen in Deutschland willkommen zu heißen und ihnen unser breites Angebot an hochwertigen Produkten und Dienstleistungen anzubieten.“

UTA Edenreds europaweites Akzeptanznetz umfasst 38 Länder und bietet UTA Kunden mit der UTA Card Zugang zu mehr als 88.000 Akzeptanzstellen. Neben einem umfassenden Angebot an konventionellen und alternativen Kraftstoffen wie Biodiesel, LNG, CNG sowie einem großen HVO100-Netz beziehen UTA Kunden zahlreiche weitere Leistungen wie Mautabwicklung, Werkstatt- und Reinigungsservices, Parkplatzbuchungen, Kombiverkehrsleistungen und vieles mehr. Mit UTA eCharge® bietet der Mobilitätsdienstleister eine Elektromobilitätslösung, die als 360°-Angebot für alle Ladeszenarien und Fahrzeugtypen ausgelegt ist und die schrittweise in Europa ausgerollt wird

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 87.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2025 zum fünften Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue) und mit dem Deutschen B2B-Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

Kontakt

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

Dr. Andreas Runkel

Heinrich-Eckstein-Straße 1

63801 Kleinostheim/Mai

+49 6027 509-258



http://www.uta.com

Bildquelle: Copyright Shell