Jan Moritz Schilling und Christian Alscher werden Partner bei MOOG

Rechtsanwalt und Steuerberater gehören ab Januar 2023 zum dann 14-köpfigen Kreis

Darmstadt/Freiberg, 1. Dezember 2022 – Mit zwei Neuzugängen stärkt die MOOG Partnerschaftsgesellschaft für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung ihre Partnerriege: Dr. Jan Moritz Schilling, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, sowie Christian Alscher, Steuerberater und Diplom-Betriebswirt (FH), gehören ab Januar 2023 zur dann 14-köpfigen MOOG-Partnerschaft.

Mit Erfahrung in der Beratung nationaler und internationaler Unternehmen und Schwerpunkt auf dem individuellen und kollektiven Arbeitsrecht und Kündigungsrecht kam Dr. Schilling 2015 zu MOOG. Am Standort Darmstadt ist er ebenfalls im Bereich Arbeitsrecht tätig und berät Mandanten zu allen arbeitsrechtlichen Fragestellungen. Einer seiner Tätigkeitsschwerpunkte liegt dabei auf dem Kollektivarbeitsrecht. Ein weiterer Schwerpunkt des neuen MOOG-Partners ist der Beschäftigtendatenschutz.

Christian Alscher war unter anderem bei einem der „Big Four“ Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsunternehmen in Berlin, bevor er 2018 zur MOOG Partnerschaftsgesellschaft an den Standort Freiberg kam. Als Steuerberater gehören zu seinen Schwerpunkten die Erstellung von handelsrechtlichen und steuerlichen Jahresabschlüssen sowie privater und betrieblicher Steuererklärungen. Ebenso berät er mittelständische Unternehmen in allen allgemeinen steuerlichen Angelegenheiten und Gestaltungsfragen.

Über MOOG:

Die MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB ist eine wirtschaftsrechtlich ausgerichtete, multidisziplinäre Kanzlei für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung. Die von 13 Partnern geführte Gesellschaft berät mit 150 Mitarbeitenden vor allem Unternehmen, Kapitalgesellschaften und Privatpersonen. An den Standorten Darmstadt, Dresden und Freiberg (Sachsen) sind insgesamt 41 Berufsträger – Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Notare – tätig.

Im JUVE-Handbuch Wirtschaftskanzleien 2022/2023 wird die MOOG Partnerschaftsgesellschaft als eine von insgesamt 20 Wirtschaftskanzleien in Hessen (ohne Frankfurt) empfohlen. Die Immobilien Zeitung hat die MOOG Partnerschaftsgesellschaft auch 2022/2023 als eine der wichtigsten deutschen Kanzleien für Immobilienrecht benannt.

Als Mitglied der MSI Global Alliance, einem weltweiten Zusammenschluss mittelständischer Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzleien, verfügt MOOG über eine starke internationale Beratungskompetenz.

