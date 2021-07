“Jeder Einsatz eine Herausforderung”

Tatortreiniger Marcell Engel bietet professionellen Onlinekurs

Frankfurt/Bad Soden, 13.07.2021. “Es ist viel mehr als Ankommen, Reingehen und Reinigen”, sagt Marcell Engel. Er ist seit über 27 Jahren Tatortreiniger, hat weltweit mehr als 15.000 Einsätze hinter sich und ist bekannt aus Presse, Funk und Fernsehen. Sein Berufsfeld findet ständig steigendes Interesse. Die Nachfrage nach Ausbildungsmöglichkeiten ist bei Marcell Engel, Gründer und Geschäftsführer des Frankfurter Unternehmens Akut SOS Clean GmbH, so groß, dass er eine professionelle Online-Ausbildung entwickelt hat. Ab sofort teilt er in Onlinekursen sein umfangreiches Wissen.

Der Onlinekurs vermittelt die theoretischen Grundlagen, die direkt im Anschluss in der Praxis anwendbar sind. Wesentliche Inhalte des Kurses sind: Analyse der einzusetzenden Maßnahmen, Durchführung der Reinigung und Desinfektion, professionelle Schädlingsbekämpfung und Geruchsbeseitigung. “Aber auch wichtiges Wissen rund um Rechtsgrundlagen, Regelwerke, Arbeitsschutz sowie Angebots- und Rechnungsstellung inklusive der Auftragsabwicklung mit den Kunden wird vermittelt”, erläutert Marcell Engel.

Zudem bietet er einen Masterkurs an, der den Onlinekurs um einen Präsenztag ergänzt. Hier haben die angehenden Tatortreiniger die Gelegenheit mit einem Ausbilder der Akut SOS Clean GmbH direkt an einem echten Tatort, die theoretisch gewonnenen Kenntnisse in der Praxis anzuwenden und so erste Erfahrungen am Ort des Geschehens zu sammeln. Sascha Thomaschewski ist seit über 20 Jahren Tatortreiniger bei Marcell Engel und macht seinen Job mit Leib und Seele. Er sagt dazu: “Es ist ein ausgesprochen abwechslungsreicher Beruf und jeder Tag eine neue Herausforderung. Und genau das macht es für mich so spannend.”

Freilich gibt es auch für dieses Berufsfeld Voraussetzungen, die unabdingbar sind. Dazu zählen beispielsweise körperliche Gesundheit, Fitness und Kondition. Wichtig ist darüber hinaus die psychische Belastbarkeit der Bewerber. Denn neben starken Gerüchen finden die Tatortreiniger auch Verunreinigungen durch verschiedene Körperflüssigkeiten, Messiewohnungen und einiges mehr vor. “Es ist mitunter heftig”, sagt Marcell Engel. “Aber es ist eine sinnvolle Arbeit und die Dankbarkeit der Angehörigen belohnt uns zudem”, fügt er hinzu. Denn aus über 27 Jahren Berufserfahrung weiß er: Jeder Tatort erzählt eine eigene Geschichte. Und so ist der Einsatz des Tatortreinigers jedes Mal aufs Neue viel mehr als Räumen, Reinigen und Desinfizieren. “Gerade deswegen: Wir würden den Beruf immer wieder wählen”, sind sich die Profis Marcell Engel und Sascha Thomaschewski einig.

Über Akut SOS Clean GmbH

Die Firmengründung von Akut SOS Clean GmbH geht auf das Jahr 1994 zurück. Im Laufe der Jahre hat Marcell Engel das Dienstleistungsangebot seines Unternehmens kontinuierlich erweitert. Heute umfassen die Kernkompetenzen alle Bereiche um schnelle und fachgerechte Desinfektion, Reinigung und Dekontamination. Dabei reicht das Spektrum vom Katastrophenschutz im Fall einer Epidemie/Pandemie über Beseitigung giftiger Substanzen wie beispielsweise Zyankali und Rizin bis hin zu Desinfektionen von Massenverkehrsmitteln und Gebäuden.

Weiter ist das Spezialunternehmen im Bereich von Reinigungen jeglicher Verschmutzung, Verunreinigung und Geruchsbelästigung im Einsatz. Etwa bei Wasser- und Brandschäden, Messiewohnungen, Leichenfunden, Tatortreinigung, Graffiti, Großküchen und vieles mehr. Derzeit bietet Akut SOS über 50 Dienstleistungen in den Bereichen der Hygiene, Desinfektion und Schädlingsbekämpfung an. Zu den Auftraggebern gehören Behörden, Militär, Unternehmen aus Industrie, Wirtschaft und Gewerbe sowie Privatpersonen, deutschlandweit und auch im Ausland. Zudem engagiert sich Marcell Engel in Forschung und Wissenschaft und hat eine eigene Produktreihe entwickelt.

Firmenkontakt

Akut SOS Clean GmbH

Marcell Engel

Bettinastr. 30

60325 Frankfurt

069 958 608 85

presse@akutsosclean.com

http://www.akutsosclean.com

Pressekontakt

Gesekus.Communication

Marion Döbber

Kiliansgraben 15

99974 Mühlhausen

0176 62958312

presse@akutsosclean.de

http://www.akutsosclean.de/presse/

Bildquelle: Veselko Sipura