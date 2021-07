BERGWALD.NET: Nachhaltig shoppen – Individuell schenken!

Persönliche Geschenke mit exklusiver Lasergravur

Wir von Bergwald.net haben das Ziel, einzigartige und nachhaltige Produkte aus aller Welt zu finden, um sie unseren Kund*innen direkt nach Hause zu liefern. Bei der Auswahl unserer Produkte setzen wir auf Glas, Holz, Kork, Edelstahl und Keramik.

Diese Materialien können gut recycelt werden und mit ein bisschen Kreativität bekommen sie ein zweites Leben. Wir legen großen Wert auf Umweltschutz und Transparenz. Dafür prüfen wir jeden unserer Lieferanten auf seine Nachhaltigkeitsphilosophie und informieren unsere Kund*innen über jedes Produkt. Wir arbeiten größtenteils mit regionalen Herstellern und Anbietern zusammen, die ihre Produkte teilweise in Handarbeit herstellen.

Alle unsere Produkte gravieren wir individuell mit hochwertiger Lasergravur. So entstehen persönliche Einzelstücke, die sich perfekt als Geschenke für die Liebsten eignen. Für Unternehmen und Firmen gravieren wir Namen und auch Logos auf unser gesamtes Sortiment. Unser umfangreiches Sortiment an Trinkgläsern bietet für jeden Lieblingsdrink das passende Glas. Jedes Trinkglas wird von uns individuell graviert – entweder mit der Getränkeart, einem Namen, einem besonderen Datum oder Slogan.

Gastgeschenke für Hochzeiten? Yogablöcke mit Slogan? Trinkgläser mit Namen? Hochwertige Schneidebretter für heimische Chefköche? Bei www.Bergwald.net gibt es eine wachsende Produktwelt, die zum Stöbern und Shoppen einlädt!

Natürliches, freies Leben ist das höchste Gut auf Erden. Sie in ihrer bezaubernden Schönheit zu erleben, genießt man am besten in den Bergen mit seinen reinen und unberührten Wäldern. Diese Welt zu schützen muss eines jeden Ziel sein. Bei der Wahl unserer Produkte, legen wir daher höchsten Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit.

BergWald® // Nachhaltig schenken // Handwerk zum Verlieben

Jetzt unter www.bergwald.net entdecken

Bildquelle: (c) martinm303 | Depositphotos.com