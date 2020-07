Jetzt Crossemedial posten!

Durch die richtige Social Media Strategie können mehrere Netzwerke für Content Marketing genutzt werden.

Es gibt mittlerweile viele verschiedene Social Media Netzwerke und jedes einzelne muss richtig bedient werden – Social Media Marketing Berlin



Bei den vielen sozialen Netzwerken, die momentan genutzt werden, kann man leicht den Überblick verlieren. Auf welchen Netzwerken muss man sich präsentieren, welche Netzwerke passen zum Unternehmen und vor allem: Wie schreibt man den richtigen Beitrag für das richtige Netzwerk? Schließlich bestehen zwischen TikTok und Facebook Unterschiede und so sollten sich, die für Social Media produzierten Bilder und Posts, dem jeweiligen Netzwerk anpassen.

Facebook, Twitter, Instagram und TikTok – welches Netzwerk ist das richtige für mich?

Um sich für die richtigen Netzwerke zu entscheiden, ist es wichtig, sich seiner Marke bewusst zu sein. Wen möchte ich mit meinen Nachrichten erreichen? Welche Ziele verfolge ich?

Um eine passende Social Media Strategie zu entwickeln, sollte man sich fragen, welche Ziele auf den verschiedenen sozialen Netzwerken verfolgt werden. Typische Ziele sind beispielsweise ein verbessertes Suchmaschinenranking, eine Imageverbesserung, das Bekanntmachen der eigenen Marke, eine Umsatzsteigerung, Marktforschung und Entscheidungsfindung. Sollte man sich keine Social Media Marketing Ziele setzen wollen, kann das oft zur Planlosigkeit führen. Außerdem entstehen dadurch oft Profile, die nicht regelmäßig bis gar nicht bespielt werden.

Strategie und Zielgruppe – so entwickelt man eine Social Media Strategie

Je nachdem, welche Ziele man seinem Unternehmen gesetzt hat, sollte die Zielgruppe ausgewählt werden. Möchte man zum Beispiel das Suchmaschinenranking verbessern, sollte man Leute ansprechen, die nach mehr Informationen suchen und gegebenenfalls dann auch auf einer Website weiterlesen. Um sich die Zielgruppe genau vorstellen zu können, ist es hilfreich, Personas zu erstellen. Dabei konstruiert man eine Person, die perfekt in die Zielgruppe passt. Unter anderem überlegt man sich dabei, welche Medien und sozialen Netzwerke die Persona nutzt, auf die man schließlich sein Social Media Marketing konzentrieren sollte.

Wenn wir für Kundinnen und Kunden die Social Media Kanäle betreuen, sind alle Beiträge aufeinander abgestimmt und auf das Netzwerk zugeschnitten. Mit unseren Social Media Tools veröffentlichen wir die Beiträge zielgenau und betreuen das Community-Management. Jeder Kunde bekommt eine auf ihn zugeschnittene Strategie, denn nur so funktioniert Social Media. Inhalte sind auf die Zielgruppe angepasst und deshalb muss ein Unternehmen auch nicht auf jedem Netzwerk vertreten sein, sondern nur dort, wo sich auch seine Zielgruppe befindet. Sie haben Schwierigkeiten, Ihre Zielgruppe für Ihr Unternehmen zu definieren? Oder brauchen Sie Unterstützung beim Kreieren von Social Media Inhalten?

Kontaktieren Sie uns noch heute für eine unverbindliche und kostenlose Erstberatung!

Seit mehr als fünzehn Jahren entwickeln und betreuen wir erfolgreiche Online Marketing Strategien in Berlin, in Deutschland und international. Damit heben wir uns von vielen Startup Agenturen ab, denn wir waren wirklich von Anfang an dabei. Innerhalb der vergangenen Jahre hat sich das Medien Nutzungsverhalten stark gewandelt und darauf sollten Sie und Ihr Unternehmen reagieren! onehundred.digital bildet das gesamte Online Marketing Portfolio ab und das sowohl strategisch als auch operativ.

Firmenkontakt

onehundreddigital GmbH

Simon Boé

Bergmannstraße 102

10961 Berlin

+49 30 612 86 010

hello@onehundred.digital

https://www.onehundred.digital/

Pressekontakt

markengold PR GmbH

Christina Eulgem

Münzstraße 18

10178 Berlin

+ 49 30 219 159 60

+ 49 30 219 159 69

presse@onehundred.digital

https://www.onehundred.digital/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.