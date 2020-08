JETZT GANZ NEU: GelenkPro aus dem Labor für Gesundheit.

Mit der kraftvollen Hagebutte.

Schmerzen in den Knien und Fingern, den Schultern oder dem Rücken nehmen dem Leben

die Freude. Sie zermürben und liegen wie ein dumpfer Schatten über allen Aktivitäten. Viele

Menschen empfinden ihr Leben in dieser Situation nicht mehr als lebenswert. Oftmals werden

dann immer neue Schmerzmittel verschrieben, nicht jedoch die Ursache bekämpft. Millionen

Menschen leiden an Gelenkschmerzen, Arthrose oder Arthritis.

Diese Menschen mit Gelenkbeschwerden lädt Thomas Baumgarten, Leiter des Labors für Gesundheit, jetzt ein, das neue und 100 % natürliche GelenkPro zu testen und zu erleben, was dieses Nahrungsergänzungsmittel für ihre Gelenke tun kann. In der Schweiz bietet er das neue Produkt, mit der Kraft der vitaminreichen und vitalisierenden Hagebutte und zehn weiteren natürlichen Unterstützern, jetzt zum Einführungspreis an. Nur zwei Kapseln pro Tag können das Leben von Betroffenen positiv verändern. Ganz natürlich und frei von ungewollten Nebenwirkungen.

Diese 11 natürlichen Zutaten hat das Labor für Gesundheit in GelenkPro perfekt aufeinander abgestimmt:

Kraftvolle, vitalisierende Hagebutte: Hochwertige Inhaltsstoffe befinden sich in der rot leuchtenden Frucht. Allgemein bekannt ist ihr hoher Gehalt an Vitamin C – ein wesentlich höherer Anteil als in Zitronen! Vitamin C ist vor allem als Radikalfänger und Antioxidans bekannt. Es trägt zur normalen Bildung von Kollagen für die normale Funktion von Knochen und Knorpel sowie Bändern und Sehnen bei. Aber nicht nur damit überzeugt die Hagebutte! Wissenschaftler fanden heraus, dass Hagebutten auch entzündungshemmende und schmerzstillende Wirkstoffe enthalten.

Ingwer: Die gesundheitlich wirksamen Inhaltsstoffe befinden sich im Wurzelstock, dem Rhizom. Ingwer kann helfen, im Körper entzündliche Reaktionen zu kontrollieren. Er unterstützt die normale Muskelfunktion.

Mangan: Mangan ist aktiv am Aufbau des Knorpels beteiligt und unterstützt die Knochenbildung. Man konnte bei Personen, die unter Arthrose, Arthritis oder Rückenschmerzen leiden, einen zu geringen Manganspiegel feststellen.

Kupfer: Kupfer ist für die Verflechtung der beiden hauptsächlichen Bindegewebs-Eiweisse, dem Kollagen und Elastin, verantwortlich. Diese sorgen für die Struktur und Elastizität von Knochen, Bändern, Knorpel, Bindegewebe und Blutgefässen.

Glukosamin: Glykosaminoglykane sind unentbehrlich für die Gesunderhaltung und Regeneration von Gelenken. Störungen des Stoffwechsels können zu einer mangelnden Produktion davon führen.

MSM: Schmerzen entstehen meistens durch eine Entzündung im Gelenk. Der Mineralstoff organischer Schwefel ist der beste natürliche Entzündungshemmer bei Rückenschmerzen, Arthrose,

steifen Gelenken, Ischias usw.

Kollagenhydrolysat: Es fördert die Bildung von neuem Knorpel und stabilisiert gleichzeitig die Gelenkkapsel. Ausserdem verstärkt es die Wirkung von Glucosamin und Chondroitin.

Bambus-Extrakt: Das im Bambus enthaltene Silizium verstärkt die Wirkung der beiden Gelenk-Klassiker Glucosamin und Chondroitin zusätzlich.

Vitamin C: Dieses Vitamin schützt gegen freie Radikale, unterstützt den Körper vielfältig beim Gesundbleiben und fördert die Bildung von neuen Kollagenfasern.

Vitamin D3: Ein Mangel des sogenannten “Sonnenvitamins” kann für eine verringerte Knochendichte sorgen. Diese erhöht das Risiko für Verletzungen und Gelenkfehlstellungen.

Chondroitin: Es ist essentiell für einen stabilen Knorpel und genug Druckwiderstand im Gelenk. Je älter wir werden, desto weniger Gelenkflüssigkeit produziert unser Körper. Dadurch kann der Knorpel verschleissen.

Die natürliche Rezeptur mit 11 Inhaltsstoffen – ideal in der Zusammensetzung – macht GelenkPro so einmalig. Gelenke und Knochen können gestärkt, Lebens- und Bewegungsfreude zurückgewonnen werden. In der Schweiz haben Betroffene jetzt die Möglichkeit, GelenkPro zu testen und von der natürlichen Kraft zu profitieren. Sie können GelenkPro zum Einführungspreis per Brief, E-Mail oder einfach telefonisch (0800 – 20 42 20 / gebührenfrei, Mo-Fr 8-18 Uhr) beim Labor für Gesundheit bestellen.

