Jetzt noch anmelden: Ausbildung zum Personal Branding Consultant startet im September

In Kooperation mit der renommierten HSB Akademie startet die Ben Schulz & Partner AG die nächste Runde zur Ausbildung zum Personal Branding Consultant.

Die Entwicklungen der vergangenen Monate und Jahre mache deutlicher denn je, dass Produkte und Dienstleistungen nicht mehr einzigartig, sondern austausch- und vergleichbar sind. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Mensch bei Kaufentscheidungen vermehrt in den Mittelpunkt rückt. Der Mensch als Marke mit seiner Persönlichkeit, seinen Werten und seiner Identität. “Menschen kaufen von Menschen. Menschen sprechen mit Menschen und Menschen vertrauen Menschen”, betont Ben Schulz, Vorstand der Ben Schulz & Partner AG, und ergänzt: “Und genau deshalb ist es wichtig, Persönlichkeit sichtbar zu machen. In Zusammenarbeit mit der HSB Akademie haben wir daher den Lehrgang zum Personal Branding Consultant ins Leben gerufen, der im September wieder startet.”

Die Weiterbildung an der HSB Akademie wird unterstützt durch die langjährigen und erfahrenen Personal-Branding-Profis und Dozenten Susanne Wagner und Ben Schulz. Sie geben ihr fundiertes Wissen über Personal Branding in 88 Lehrvideos, wöchentlichen Online-Vorlesungen, einem Präsenz-Modul und vielem mehr an die Teilnehmenden weiter. “Diese Ausbildung ist ein Muss für alle, die es sich zum Ziel gesetzt haben, eine eigene Marke aufzubauen. Das betrifft Unternehmen ebenso wie Führungskräfte, Mitarbeitende oder Privatpersonen”, so Susanne Wagner. Auch Agenturen, Marketing-Experten und Berater, die sich beruflich dafür entschieden haben, Klienten auf dem Weg zur Personal Brand zu begleiten, profitieren maßgeblich von der Ausbildung zum Personal Branding Consultant. Im Gegensatz zu einem kurzen Seminar, das das Thema nur oberflächlich anreißen kann, bietet die umfassende Online Marketing Weiterbildung zudem einen durch die IHK staatlich anerkannten Abschluss.

Die Weiterbildung zum Personal Branding Junior Consultant legt den Schwerpunkt darauf, dass die Teilnehmenden mithilfe der von Ben Schulz & Partner entwickelten Personal Branding Canvas, ihre eigene Positionierung erarbeiten. Sie lernen dadurch einen Weg kennen, den sie im weiteren Verlauf auch mit ihren Kunden beschreiten können, um wiederrum deren Positionierung aufzustellen. Darüber hinaus bauen die Teilnehmenden während der Ausbildung wichtiges Fachwissen zu den Bereichen Personal Branding, Marketing, Selbstmarketing, Persönlichkeit, Identität, Werte, Big Picture, Zielgruppendefinierung, Abgrenzung zum Wettbewerb, Präsentierung in Social Media und anderen digitalen Tools im Web auf. Ebenso lernen die Teilnehmenden wie sie das wissenschaftlich fundierte Reiss Motivation Profile® anwenden und nutzen können.

Die Vorteile der Online Marketing Ausbildung zum Personal Branding Consultant im Überblick:

– persönliche Betreuung durch die Personal Branding Experten Ben Schulz und Susanne Wagner

– praxisorientiertes Lernen anhand praktischer Übungen und zahlreicher Lernkontrollen

– berufsbegleitend

– freie Zeiteinteilung

– wöchentliche Online-Vorlesungen und regelmäßige Dozentensprechstunden zur Vertiefung der Lerninhalte

– staatlich geprüfte und durch die IHK und die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassene Kurse als Qualitätssiegel

– in Kooperation mit HSB, einer der etablierten Akademien im Bereich Fernstudien und Weiterbildungen im beruflichen Kontext

Nähere Informationen und Anmeldung zum Personal Branding Consultant erhalten Sie hier.

Nähere Informationen zu Ben Schulz, Susanne Wagner und der Ben Schulz & Partner AG erhalten Sie unter: www.benschulz-partner.de

Ben Schulz & Partner AG

Das Beratungshaus für Unternehmertum und Personal Branding im deutschsprachigen Raum unterstützt InhaberInnen, UnternehmerInnen, Selbstständige und Führungskräfte in ihrem Unternehmertum. Es geht darum, kraftvoll und sicher Grenzen zu überschreiten und neues Land für sich einzunehmen.

Von strategischem Sparring für UnternehmerInnen über Management Coaching und Unternehmensleitbildentwicklung bis hin zu Personal Branding und Marketing & Vertrieb – Die Ben Schulz & Partner AG liefert Consulting und Services auf höchstem Niveau.

Als Resulter ist es ihre Mission, den Fokus auf Ergebnisse zu legen, effektiv Ziele zu erreichen und die Weite im Denken zu fördern. Sie ermächtigen ihre Klienten in ihrer Handlungsfähigkeit und sorgen so für mehr Zukunftsstabilität.

Mit ihrem Hintergrund als Pioniere des Personal Branding, steht für die ExpertInnen der Ben Schulz & Partner AG der Mensch mit seiner Identität im Mittelpunkt. Sie verbinden ihr Know-how über Unternehmensstrategie mit psychologischem Wissen und dem handwerklichen Können aus Marketing und Vertrieb. Eine über 20-jährige Unternehmensgeschichte spricht für sich.

