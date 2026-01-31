Jimmy Choos Kollektion „Les Fleurs“ ist alles – nur nicht brav

Der Sommer kann kommen

Übergroße, fast surreal wirkende Blüten treffen in der Frühjahrskollektion „Les Fleurs“ auf brutalistische Architektur*. Jimmy Choo spielt mit den Gegensätzen. Romantische Vibes im Kontrast zu urbaner Strenge. Die Kollektion wurde mit Model Kiki Willems vor dem Barbican in London in Szene gesetzt.

Inspiriert zu den Designs wurde Kreativdirektorin Sandra Choi von der Musik der US-amerikanischen Soulsängerin Minnie Riperton und der Blütenpracht ihres eigenen Gartens.

„Future Feminine“ ist das übergeordnete Thema der Kollektion. Sandra Choi geht es um eine moderne Form von Weiblichkeit, die sich nicht entscheiden muss zwischen soft oder stark, nicht zwischen elegant oder edgy. Sie darf alles gleichzeitig. Ein Vibe, den man 2026 bei vielen Looks findet. Feminin, aber nicht brav. Blumig, aber nicht verspielt.

Les Fleurs: Die neue Art von Flower Power

„Les Fleurs“ steht für eine Stimmung. Für den Mix aus Zart und Drama, aus Leichtigkeit und Präsenz. Die Blumen auf wirken nicht wie Deko, sondern wie ein großes, fast skulpturales Element. Eine neue florale Welt, die nicht auf klassische Romantik setzt, sondern auf Fashion-Fantasy, mit eher grafischen, kraftvollen Blüten.

Was macht die Kollektion von Jimmy Choo so relevant für die Spring-Summer Saison 2026?

Die Bildsprache von verbindet gleich mehrere Trends elegant miteinander.

1. Kontraste sind Chic

Der Mix aus weich und hart, clean und opulent, minimal und maximal ist aktuell besonders modern. Es ist ein wenig Romantik, aber nicht überschwenglich, sie hat deutliche Grenzen.

2. Florale Statements feiern ihr Comeback

Blumen sind zurück, aber nicht als verspielte Blumenwiese. Sie sind dominant. Als Statement-Element und ein kraftvolles Symbol.

Was die Kollektion noch so relevant für 2026 macht und was das alles mit Plus Size Styles zu tun hat, liest du auf PlusPerfekt.de – Magazin für Diversity in Fashion, Trends & LifeStyle.

Bildquelle: Jimmy Choo