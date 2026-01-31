Schilddrüsenunterfunktion – und dann änderte sich alles zum Positiven

Ständig müde, Konzentrationsprobleme und immer wiederkehrende Bauchkrämpfe. 16 Jahre lang beherrschten diese Symptome ihr Leben. Eine Odyssee von Arzt zu Arzt brachte keine Hilfe. Die Medikamentendosis wurde zwar immer wieder erhöht, doch die Beschwerden blieben. Bis Ramona Stadler einen völlig neuen Weg entdeckte, der nicht in der klassischen Schulmedizin lag.

Im Gespräch mit PlusPerfekt – Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle berichtet Ramona über ihren Weg und dass es ihr schon nach wenigen Wochen besser ging. Sie wachte zum ersten Mal vor dem Klingeln ihres Wecker auf – fit und energiegeladen. Die Müdigkeit wich, die Schmerzen ließen nach. Der Schlüssel? Keine Diät, sondern eine Umstellung der Lebensweise.

– Ramona Stadler – Credit: Johanna Schmidt Fotografie –

Ramona, wie äußerten sich Deine Symptome und wie haben sie Dich beeinträchtigt?

Ramona: Anfangs war es vor allem die ständige Müdigkeit, dann Erschöpfung, Konzentrationsprobleme und immer wiederkehrende Bauchkrämpfe, die mich stark beeinträchtigt haben. Symptome, wie sie auch bei Hashimoto typisch sind. Schon früh erhielt ich L-Thyroxin und bei jedem Arzttermin wurde die Dosis weiter erhöht – ohne echte Besserung. Im Gegenteil: Die Beschwerden blieben, manche wurden sogar schlimmer. Ich suchte zahlreiche verschiedene Ärzte auf – doch niemand konnte mir dabei helfen, meine Symptome dauerhaft in den Griff zu bekommen.

Wusstest Du, dass diese Symptome durch eine Schilddrüsenunterfunktion ausgelöst werden können?

Ramona: Nein, über die ganzen Jahre hinweg wusste ich nicht, dass meine zahlreichen Beschwerden, wie ständig kalte Hände und Füße, Verdauungsprobleme, trockene Haut, stetige Gewichtszunahme, Haarausfall, starkes PMS und heftige Stimmungsschwankungen mit meiner Schilddrüsenunterfunktion zusammenhängen.

Dieser Zustand war unglaublich belastend und frustrierend. Vor allem, weil ich keine Antworten bekam und einfach nicht wusste, wie es weitergehen soll. Erst über Hannah Hausers „Schilddrüsen-Power-Programm“ habe ich erstmals von den Zusammenhängen erfahren.

