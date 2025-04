Jonathan Rende wechselt als Chief Product Officer zu Checkmarx

Branchenexperte verfügt über jahrzehntelange Führungserfahrung im Product Management und Engineering

FRANKFURT, 10. April 2025 – Checkmarx, der Marktführer im Bereich Cloud-native Application Security, ernennt den Branchenexperten Jonathan Rende mit sofortiger Wirkung zum Chief Product Officer (CPO). Mit seiner umfassenden Führungserfahrung und seinem tiefen Verständnis von Software-Produktentwicklung, KI und Machine Learning ist Rende hervorragend aufgestellt, wenn es darum geht, dem Unternehmen auf seinem Innovationskurs im AppSec-Bereich eine klare Vision und Richtung vorzugeben.

„Jonathan bringt die notwendige Expertise mit, um die Produktstrategie von Checkmarx erfolgreich zu gestalten und umzusetzen – immer mit klarem Fokus auf die Bedürfnisse wachsender Unternehmen“, erklärt Sandeep Johri, CEO von Checkmarx. „Seine Erfolgsbilanz im Bereich DevSecOps sowie seine Fähigkeit, Teams und Produktentwicklung den Branchenanforderungen entsprechend zu skalieren, machen ihn zu einer wertvollen Verstärkung für unser Führungsteam.“

Rende hat sich mit seinen Erfolgen als Leiter der Produktentwicklungsteams bei Mercury Software einen Namen gemacht – einem führenden Unternehmen im Bereich Softwaretests, das von HP Software für 4,5 Milliarden US-Dollar übernommen wurde. Nach der Übernahme baute er das Geschäft durch organisches Wachstum und gezielte Akquisitionen von 700 Millionen auf über 1 Milliarde US-Dollar aus. In den vergangenen acht Jahren war Rende als Senior Vice President und General Manager of Products bei PagerDuty tätig, der führenden Enterprise-Cloud-Plattform für KI-gestützte Betriebsprozesse. Dort leitete er den weiteren Ausbau der Produkt- und Designorganisation, um die nächste Generation der Plattform und Produkte von PagerDuty zu realisieren – unter Einsatz sowohl proprietärer als auch durch Akquisition gewonnener ML- und KI-Technologien.

„Checkmarx ist ein echter Innovationsreiber im AppSec-Bereich – umso mehr freue ich mich, die Produktstrategie und Vision für die Checkmarx One Plattform zu verantworten“, so Rende. „Im Fokus steht für mich, gemeinsam mit dem Team die Art und Weise zu revolutionieren, wie Unternehmen ihre Anwendungsbereitstellung und Geschäftsprozesse schützen und skalieren.“

Rendes Ernennung fällt in eine Phase dynamischen Wachstums bei Checkmarx. Das Unternehmen wird Jahr für Jahr von den renommiertesten Branchenanalysten als Marktführer und Innovationstreiber ausgezeichnet und erhält auf einschlägigen Bewertungsplattformen Bestnoten von seinen Kunden. Mit den Lösungen Secrets Detection und Repository Health hat Checkmarx kürzlich eine neue Generation der Software-Supply-Chain-Security eingeläutet – mit dem Ziel, das Anwendungsrisiko zu minimieren, da Open-Source-Repositories zunehmend ins Visier von Bedrohungsakteuren geraten.

Über Checkmarx

Checkmarx unterstützt die weltweit größten Unternehmen dabei, Anwendungsrisiken zu minimieren, ohne die Entwicklung zu verlangsamen. Mehr Anwendungen, schnellere Pipelines und wachsende Bedrohungen tragen zu einem sprunghaften Anstieg des Risikos bei. Checkmarx macht dem Rätselraten bei der Identifizierung und Behebung der kritischsten Schwachstellen ein Ende. Von DevOps-Pipelines bis hin zur Developer Experience erhalten AppSec-Teams, was sie brauchen, und gleichzeitig können die Entwickler so arbeiten, wie sie es möchten. So verbessert Checkmarx die Zusammenarbeit zwischen Security- und Development-Teams – und das von einer einheitlichen AppSec-Plattform aus. Unternehmen vertrauen auf Checkmarx, wenn es darum geht, mehr als eine Billion Codezeilen pro Jahr zu scannen, den ROI zu verdoppeln und die Entwicklerproduktivität bei Security-Tasks um 50 Prozent zu steigern. Checkmarx. Always Ready to Run.

