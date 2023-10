Jubiläum: 60-Jahre Ferrari Ventilatori Industriali S.p.A. – Deutsche Niederlassung in Pfalzgrafenweiler gratuliert dem Stammwerk!

Pfalzgrafenweiler – Ferrari Ventilatori Industriali S.p.A., ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Industrieventilatoren, feiert in diesem Jahr ein bemerkenswertes Jubiläum: 60 Jahre erfolgreiche Geschäftstätigkeit. Die deutsche Niederlassung in Pfalzgrafenweiler ist stolz darauf, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein und gratuliert dem Stammwerk in Italien herzlich zu diesem besonderen Anlass.

Seit sechs Jahrzehnten steht Ferrari Ventilatori Industriali S.p.A. für absolute Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit. Das Unternehmen hat sich international als führender Anbieter von Ventilatoren etabliert und spielt eine wichtige Rolle in der Industrie.

Die deutsche Niederlassung in Pfalzgrafenweiler ist seit vielen Jahren ein integraler Bestandteil des Erfolgs von Ferrari Ventilatori Industriali S.p.A. Die Ferrari Industrieventilatoren GmbH wurde im Jahr 1998 in Pfalzgrafenweiler im Nordschwarzwald gegründet. Seit 2016 ist das Unternehmen zu 100 % eine Tochtergesellschaft von S&P. Durch seine engagierten Mitarbeiter fungiert Ferrari Industrieventilatoren als Ansprechpartner für Kunden in Deutschland und der deutschsprachigen Schweiz. Die Niederlassung umfasst ein technisches Büro, Vertrieb, Werkstatt und Lager, um den Kunden eine umfassende Betreuung bieten zu können.

Als Anerkennung für die herausragenden Leistungen der vergangenen 60 Jahre gratuliert die deutsche Niederlassung in Pfalzgrafenweiler, dem Stammwerk von Ferrari Ventilatori Industriali S.p.A. in Italien. Die enge Zusammenarbeit zwischen beiden Standorten hat maßgeblich zum anhaltenden Erfolg der Marke beigetragen.

Ferrari Industrieventilatoren freut sich darauf, auch in den kommenden Jahren weiterhin Spitzenprodukte zu entwickeln und erstklassige Lösungen für die Anforderungen der Kunden zu bieten.

Über Ferrari Ventilatori Industriali S.p.A.:

Ferrari Ventilatori Industriali S.p.A. ist ein führender Hersteller von hochwertigen Ventilatoren und Lüftungssystemen für die Industrie. Mit 60 Jahren Erfahrung bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Ferrari Ventilatori Industriali S.p.A. steht für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit.

Wir sind ein führender Hersteller von hochwertigen Ventilatoren und Lüftungssystemen für die Industrie. Mit 60 Jahren Erfahrung bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Ferrari Industrieventilatoren steht für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit.

Kontakt

Ferrari Industrieventilatoren GmbH

Daniel Schindel

Edelweiler Str. 15

72285 Pfalzgrafenweiler

+49 7445 85802-10

–



https://www.ferrariventilatoren.de/

Bildquelle: @ Ferrari Industrieventilatoren GmbH