JUMEIRAH GROUP ERNENNT SENIOR VICE PRESIDENT OF ARCHITECTURE AND SPATIAL DESIGN ZUR FORTENTWICKLUNG DER LUXUSMARKE UND IHRER IDENTITÄT

Dubai, VAE/München, 28. September 2023: Die Jumeirah Group, das Luxus-Hotelunternehmen und Mitglied der Dubai Holding, hat die Ernennung von Joanne Behrens zum Senior Vice President of Architecture and Spatial Design bekannt gegeben. Die Ernennung ist ein entscheidender Schritt im Rahmen des Engagements der Gruppe, die Marke Jumeirah mit einem gästeorientierten Designansatz weiterzuentwickeln, bei dem Kreativität, Lifestyle und lokale Elemente in den Räumen verschmelzen.

Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Architektur und Design in der Luxushotellerie wird Behrens die Entwicklung des Design-Ethos von Jumeirah anführen, um es mit dem neuen Ausdruck von Luxushotellerie der Marke in Einklang zu bringen. Behrens wird eine zentrale Rolle dabei spielen, die Vision der Marke Jumeirah in allen neuen Projekten, Renovierungen und Umbauten, einschließlich des Jumeirah Marsa Al Arab Dubai, des Jumeirah Le Richemond Genf und des Jumeirah Red Sea, weiterzuentwickeln.

Katerina Giannouka, Chief Executive Officer der Jumeirah Group, sagte: „Seit der Gründung des Burj Al Arab Jumeirah vor über zwei Jahrzehnten hat Jumeirah immer wieder Grenzen überschritten und Außergewöhnliches geschaffen. Unsere Hotels bieten tiefgehende Erlebnisse, die die anspruchsvollsten Reisenden, Kulturen und Gemeinschaften miteinander verbinden. Mit dem Eintritt in eine neue Ära für die Marke Jumeirah nutzen wir die Gelegenheit, unser Business und unser gesamtes Wertversprechen mit einem sehr menschenzentrierten Ansatz weiterzuentwickeln. Diese neue Rolle ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Vision für Jumeirah, mit einer verfeinerten Position in den höchsten Bereichen der Luxushotellerie zu glänzen.“

Behrens kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz zurückblicken: Sie hat mit weltbekannten Designern und Künstlern zusammengearbeitet, um unverwechselbare Designs zu entwerfen und zu verwirklichen und das Gästeerlebnis mit fesselnden und einzigartigen Raumerlebnissen zu gestalten. Sie hatte leitende Positionen bei renommierten Luxusmarken inne, darunter zuletzt bei der Rosewood Hotel Group, wo sie Vice President of Design & Project Services for the Americas war.

Im Mittelpunkt der Entwicklung der Marke Jumeirah steht die Verpflichtung, greifbare, skalierbare und praktische nachhaltige Lösungen für die Hotelindustrie zu entwickeln. Als Teil dieses Engagements wird Behrens eng mit dem Nachhaltigkeitsausschuss der Jumeirah Group zusammenarbeiten, um nachhaltige und integrative Designpraktiken im gesamten Portfolio aufrechtzuerhalten.

Über die Jumeirah Group

Jumeirah Group, ein Mitglied der Dubai Holding und ein globales Luxushotelunternehmen, betreibt ein Weltklasse-Portfolio von 26 Luxushotels im Nahen Osten, Europa und Asien mit über 6.500 Zimmern.

Die Gruppe rühmt sich einiger der prestigeträchtigsten und faszinierendsten Häuser der Welt, vom ikonischen Flaggschiff-Hotel und zeitlosen Höhepunkt des Luxus, dem Burj Al Arab Jumeirah, über die üppigen arabischen Paläste in Dubais Madinat Jumeirah bis hin zum modernen maledivischen Inselparadies auf Olhahali Island und dem von der Kunst inspirierten Dolce Vita auf der Insel Capri. Sei es eine moderne Variante eines britischen Klassikers im Herzen von Knightsbridge im The Carlton Tower Jumeirah oder ein futuristisches Ambiente im Jumeirah Nanjing – der Name Jumeirah ist ein Synonym für exzellenten Service und außergewöhnliche Erlebnisse.

Über ihre Hotels und Resorts hinaus widmet sich Jumeirah Group auch der Erlebnisgastronomie, indem sie die authentischsten und vielfältigsten Küchen mit spektakulären Kulissen kombiniert, um unvergessliche Momente zu schaffen, die es wert sind, mit anderen geteilt zu werden. Mit mehr als 85 Restaurants in ihrem Portfolio genießen die preisgekrönten eigenen Konzepte der Jumeirah Group, darunter Sal, KAYTO, Shimmers, Al Mare, Pierchic und French Riviera, einen ausgezeichneten Ruf für kulinarische Exzellenz, von denen zehn im Gault&Millau UAE 2022 Guide aufgeführt sind. Die Gruppe verfügt außerdem über drei mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurants – Shang High, L’Olivo und Al Muntaha.

Bildquelle: Jumeirah Group