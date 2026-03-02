KA-RaceIng steigert Racing-Performance im autonomen Fahren mit Frameless-Motor von TQ-RoboDrive

Kompakter, leichter, leistungsstärker

Seefeld, 2. März 2026: Der KA-RaceIng e.V., das Formula-Student-Team des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), entwickelt jedes Jahr hochmoderne Rennfahrzeuge für die internationalen Formula-Student-Wettbewerbe, darunter auch autonome Boliden. Für die autonome Fahrzeugklasse setzt KA-RaceIng seit 2025 auf die Unterstützung der TQ-Group: Im Lenksystem kommt der Frameless-Motor ILM-E 7010 von TQ-RoboDrive zum Einsatz. Seine kompakte Bauform, hohe Dynamik und präzise Ansteuerbarkeit machen ihn zum entscheidenden Faktor für höchste Performance in puncto Fahrstabilität, Reaktionszeit und Kurvengeschwindigkeit.

Mit rund 120 aktiven Mitgliedern und einem Eigenentwicklungsanteil von über 90 Prozent zählt das Team des KA-RaceIng e.V. zu den technisch ambitioniertesten Hochschulprojekten in Europa. „Dank der TQ-Motoren konnten wir unser Lenkgetriebe im Vergleich zu früheren Systemen erheblich kompakter gestalten. Und im Rennsport ist Gewicht alles“, erklärt Luca Berg, Teamleitung Fahrwerk bei KA-RaceIng. Die gute Integrierbarkeit der Motoren in die Fahrzeugstruktur war daher ein ausschlaggebender Faktor für die Entscheidung zugunsten von TQ-RoboDrive.

Gleichzeitig erfüllen die Motoren alle grundlegenden Anforderungen im Rennbetrieb: Sie arbeiten zuverlässig, effizient und wartungsarm. Seit dem Einsatz der TQ-Motoren profitiert KA-RaceIng von einer hocheffizienten Lenkung sowie von spürbaren Gewichts- und Platzersparnissen, die sich unmittelbar in einer insgesamt höheren Fahrdynamik und Performance widerspiegeln.

Schnell beschleunigt: Vom Konzept zur Rennstrecke in nur einem Jahr

Die Saison eines Formula-Student-Teams ist extrem komprimiert: von der Idee über Design und Fertigung bis zur Testphase und dem internationalen Wettbewerb vergeht nur ein Jahr. „Damit wir aus unserem Konzept in dieser kurzen Zeit einen leistungsstarken Rennwagen auf die Straße bringen können, sind wir auf zuverlässiges und schnelles Agieren unserer Partner wie TQ angewiesen. Und obwohl die Einführung des neuen Motors aufgrund enger Toleranzen bei der axialen Ausrichtung von Rotor und Stator komplex war, lief das System bereits nach zwei Monaten stabil und hochperformant.“

Auf der Überholspur: Erfolge 2025 und Ziele für die aktuelle Saison

Die überlegene Performance des Gesamtsystems spiegelte sich in den Ergebnissen der Saison 2025 wider: KA-RaceIng konnte das schnellste autonome Fahrzeug der Formula Student 2025 stellen, erreichte den zweiten Platz Overall im Driverless Cup bei der Formula Student Germany sowie den dritten Platz Overall bei der Formula Student Czech. Hinzu kamen mehrere Podestplätze in statischen Disziplinen sowie insgesamt zehn Podienplätze über alle Events hinweg – ein klarer Beleg für die Leistungsfähigkeit der eingesetzten Antriebstechnik!

Für die Saison 2026 verfolgt KA-RaceIng daher das ehrgeizige Ziel, bei allen Events den ersten Platz im Driverless Cup zu erreichen und erneut das schnellste autonome Fahrzeug zu bauen. Die Zusammenarbeit mit TQ-RoboDrive soll dabei weiter vertieft werden, um Antriebstechnik und Systemintegration kontinuierlich zu optimieren.

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.000 Mitarbeitenden an 15 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement. Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im 2024 abgeschlossenen Geschäftsjahr betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

