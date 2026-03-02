memox schließt Immobilien-Deal mit der Bayerischen Hausbau für München ab

Wenn die Zugspitze am Horizont auftaucht und die Stadt unter einem leise wird, fühlt sich ein Meeting plötzlich anders an. Genau dafür sorgt memox in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Hausbau ab jetzt im Skyline Tower in München.

Mit dem ersten Standort in München setzt memox seine Expansion in Deutschland fort und schafft in der Parkstadt Schwabing eine neue Adresse für Meetings, Workshops und Events. Partner des Projekts ist die Bayerische Hausbau, die mit dem Skyline Tower eine der markantesten Landmark-Immobilien Münchens verantwortet.

„München ist für uns ein strategischer Schritt und der Skyline Tower ein Standort, der genau zu dem passt, wofür memox steht: Orte zu schaffen, an denen Zusammenarbeit gelingt und sich Menschen sofort gut aufgehoben fühlen“, sagt Dr. Dirk Reiner, CEO & Founder von memox. „Wir freuen uns, dass memox nun auch in unserer Nähe eröffnet und den Standort München bereichert“ ergänzt Susanne Illerhaus vom memox PR-Partner ILLERHAUS Marketing.

Zwei Eröffnungsphasen – mehr Raum, mehr Möglichkeiten.

memox hat im Februar 2026 bereits einen Teil der Flächen auf der 11. Etage eröffnet. Schon jetzt stehen Teams und Veranstaltern vollständig ausgestattete Räume für unterschiedliche Formate zur Verfügung – vom fokussierten Board-Meeting bis zum Workshop mit Breakouts.

Ab August 2026 folgt der Ausbau um die obersten drei Etagen des Skyline Tower mit insgesamt 1.700m2. Damit erweitert memox sein Angebot um zusätzliche Kapazitäten und neue Formate – inklusive gastronomischem Angebot mit der „Sky Bar“ auf Etage 20, die sich als Bistro und für besondere Abendevents eignet.

„Wir denken Veranstaltungen konsequent aus Sicht der Gastgeberrolle: Was braucht es, damit sich Personen in der Planung von Veranstaltungen entspannen können und Teilnehmende vom ersten Moment an begeistert werden? Bei memox dreht sich einfach alles um diese Frage“, sagt Christopher Blehle, General Manager von memox in München.

Warum der Skyline Tower?

Der Skyline Tower in der Parkstadt Schwabing zählt zu den prägnantesten Gebäuden der Stadt. Durch die Lage in einem der dynamischsten Business-Quartiere Münchens ist der Standort sowohl für lokale Teams als auch für internationale Gäste attraktiv – mit guter Anbindung zum Flughafen und der Autobahn sowie ausreichend Parkplätzen im Haus.

Mehr zur neuen memox Location:

https://www.memox.com/standorte/muenchen-skyline-tower/

Gewinnspiel zur Neueröffnung

Im Rahmen der Expansion verlost memox 4×1 Assistants“ Lunch – als kleines Dankeschön an alle Assistenzen und Eventmanager, die Veranstaltungen planen und möglich machen. Dabei lädt memox dich und bis zu 30 deiner Kollegen aus deinem Unternehmen in eine memox Location deiner Wahl ein. Ihr erhaltet eine geführte Tour durch die Locations, könnt euch kulinarisch verwöhnen lassen und das Mittagessen nutzen, um euch alle wieder mal persönlich zu sehen.

Kostenlos teilnehmen & gewinnen: https://www.memox.com/assistants-lunch-gewinnspiel/

ILLERHAUS Marketing ist PR- und Marketing-Partner der MICE-Branche. Die Agentur bringt Akteure aus Hotels, Locations, Destinationen mit Veranstaltern und Dienstleistern zusammen und unterstützt bei der Planung, Kommunikation und Durchführung von wertvollen Networking-Events.

Kontakt

ILLERHAUS Marketing

Doreen Feldmann

Enzianstr. 4a

82319 Starnberg

081517397000



https://illerhaus-marketing.com

Bildquelle: @memox